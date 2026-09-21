Thanh Hóa quyết tâm làm sạch môi trường, không để dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ

Sáng 21/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân phát động phong trào khơi thông cống rãnh, kênh mương, hệ thống thoát nước; bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản trong mùa mưa bão. Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự và chủ trì lễ phát động.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát động phong trào toàn tỉnh vệ sinh môi trường

Theo UBND tỉnh, đợt mưa lớn từ ngày 13 đến 17/9 có nơi lượng mưa vượt 400mm, khiến hơn 8.000 hộ dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông, trường học, diện tích sản xuất bị ảnh hưởng. Sau lũ, tỉnh xác định nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và tái ngập là những vấn đề phải được xử lý ngay.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ dựa trên tiêu chí: kết quả được đo bằng số tuyến cống được khơi thông, điểm ngập được xử lý, lượng rác thu gom và các khu vực được vệ sinh, khử khuẩn, thay vì số buổi ra quân hay số người tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các địa phương thực hiện phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó”, ưu tiên khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, chợ, nơi sơ tán, bãi sông, bãi biển. Các tuyến cống, rãnh, kênh mương bị bùn đất và rác bồi lấp phải được khơi thông, không để trở thành nguyên nhân gây tái ngập.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh việc ra quân phải thực chất, làm đến đâu dứt điểm đến đó, không tổ chức các hoạt động mang tính hình thức. Kết quả được đo bằng số tuyến cống được khơi thông, điểm ngập được xử lý, lượng rác thu gom và các khu vực được vệ sinh, khử khuẩn, thay vì số buổi ra quân hay số người tham gia.

Các địa phương thực hiện phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó”, ưu tiên khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, chợ, nơi sơ tán, bãi sông, bãi biển

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nơi nào đã xảy ra ngập phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; nếu để xảy ra ổ dịch sau lũ, trách nhiệm trước hết thuộc chính quyền địa phương và ngành y tế trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trước ngày 30/9, các địa phương phải hoàn thành vệ sinh, khử khuẩn trường học, trạm y tế, chợ, nơi sơ tán bị ảnh hưởng và khơi thông cống rãnh tại các khu dân cư từng bị ngập. Riêng đô thị Thanh Hóa phải xử lý toàn bộ 24 điểm ngập thường xuyên. Sau đó, công tác vệ sinh môi trường được duy trì hằng tuần, kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.