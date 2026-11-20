Thanh Hoá quy định có 6 nhóm nhà giáo thuộc diện điều động.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 133 về việc ban hành Quy chế điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Quy chế có hiệu lực từ ngày 23/11, trong đó quy định cụ thể đối tượng, nguyên tắc, thời hạn điều động và các trường hợp không thực hiện điều động.

6 nhóm nhà giáo thuộc diện xem xét điều động

Theo quy chế mới, có 6 nhóm nhà giáo được xem xét điều động nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp đội ngũ, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và nâng cao chất lượng giáo dục.

Cụ thể, nhà giáo thuộc danh sách biên chế dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại các cơ sở giáo dục hoặc do biến động về quy mô lớp học, môn học, ngành, nghề đào tạo. Nhà giáo có nguyện vọng được điều động đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Những nhà giáo đã hoàn thành thời gian được điều động đến công tác tại các địa bàn khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nhóm nhà giáo có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý, có khả năng hỗ trợ nâng cao chất lượng cho cơ sở giáo dục hoặc hỗ trợ chuyên môn cho cơ quan quản lý giáo dục.

Nhóm nhà giáo được quy hoạch hoặc bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, được điều động nhằm bố trí, sắp xếp đội ngũ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoặc bảo đảm không giữ chức vụ quá thời hạn theo quy định. Nhà giáo không thuộc 5 nhóm trên nhưng được cơ quan có thẩm quyền điều động có thời hạn để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đang thiếu nhà giáo hoặc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục.

Đáng chú ý, quy chế quy định rõ các trường hợp không thực hiện điều động. Trong đó, nhà giáo nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện không điều động.

Ngoài ra, nhà giáo có vợ hoặc chồng đang được điều động, biệt phái hoặc cử làm nhiệm vụ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng không thuộc diện điều động.

Quy chế cũng nêu rõ không điều động đối với nhà giáo thuộc trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thời hạn điều động từ 12 đến 36 tháng

Bên cạnh việc xác định đối tượng, quy chế mới của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định cụ thể thời hạn điều động đối với từng nhóm nhà giáo.

Theo đó, nhà giáo dôi dư do sắp xếp lại cơ sở giáo dục hoặc biến động quy mô lớp học, môn học có thời gian điều động là 12 tháng.

Nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện không điều động.

Đối với nhà giáo tự nguyện đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc nhà giáo có năng lực chuyên môn tốt được điều động để hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, thời gian điều động tối thiểu 24 tháng, tối đa 36 tháng.

Nhà giáo được điều động để hỗ trợ các cơ sở giáo dục thiếu giáo viên hoặc đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục có thời gian điều động tối thiểu 12 tháng, tối đa 36 tháng.

Riêng nhà giáo đã hoàn thành thời gian điều động tại vùng khó khăn sẽ được điều động, bố trí công tác ổn định tại cơ sở giáo dục mới theo nguyện vọng và nhu cầu sử dụng nhân sự, không áp dụng thời hạn điều động.

Đối với nhà giáo được điều động để thực hiện quy hoạch hoặc bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý, thời hạn thực hiện theo thời hạn bổ nhiệm hoặc thời gian thực hiện quy hoạch cán bộ theo quy định.

Về thời điểm thực hiện, việc điều động thông thường được tiến hành sau khi kết thúc năm học và hoàn thành trước khi bắt đầu năm học mới. Trong thời gian điều động, nhà giáo được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, nhà giáo có thành tích xuất sắc được xem xét khen thưởng, nâng bậc lương trước thời hạn và hưởng các chế độ, chính sách đối với viên chức, chính sách đặc thù của địa phương, cơ sở giáo dục (nếu có).

Đối với những trường hợp đang tham gia học tập dài hạn hoặc được cử đi biệt phái theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa hoàn thành thời gian, nhiệm vụ được giao, việc điều động chưa được thực hiện.

Tương tự, nhà giáo đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cũng thuộc diện chưa thực hiện điều động.