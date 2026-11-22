Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng của tỉnh Thanh Hóa.

Festival diễn ra tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế (TP Cần Thơ), quy tụ hơn 500 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX, tổ chức và địa phương trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, trình diễn máy móc phục vụ sản xuất, hội thảo chuyên đề về phát triển ngành hàng lúa gạo xanh, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và giảm phát thải; kết nối giao thương, xúc tiến thương mại.

Tham gia Festival, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là các sản phẩm gạo đặc trưng như: Bắc Thơm số 7, Thái Xuyên 111, TBR39, Gia Lộc 35, gạo lứt huyết rồng, gạo tẻ Sao Khuê, nếp cái hoa vàng Quý Hương, gạo Kênh Bắc, gạo Ngọc Phố, nếp hạt cau Tiên Sơn Hà Lĩnh...

Sản phẩm của nông dân Thanh Hoá trưng bày tại Festival.

Bên cạnh đó, gian hàng còn trưng bày nhiều sản phẩm chế biến từ gạo và đặc sản địa phương. Các sản phẩm đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn mác đầy đủ; nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu tại Festival, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.