Thanh Hóa phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ứng dụng kỹ thuật vào nuôi cá lồng bè giúp người dân xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập. (Ảnh: Thu Hiền)

Tỉnh Thanh Hóa đang chú trọng đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật sản xuất gắn với phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các chương trình đào tạo tập trung vào những ngành nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên, nhu cầu sản xuất và thị trường lao động, giúp người dân nâng cao kỹ năng, tạo việc làm và cải thiện thu nhập.

Theo kết quả triển khai Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được công bố, Thanh Hóa được phân bổ hơn 132 tỷ đồng cho 11 huyện miền núi. Các địa phương đã tổ chức 224 lớp đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng với gần 8.000 học viên; đồng thời triển khai 137 buổi tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, học nghề và việc làm. Các ngành nghề đào tạo gồm chăn nuôi - thú y, trồng trọt, nuôi ong, du lịch cộng đồng, nấu ăn, mây tre đan và xây dựng.

Nuôi cá lồng bè là một trong những mô hình sinh kế được chú trọng hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật tại các địa bàn miền núi Thanh Hóa, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại khu vực Bá Thước, tận dụng lợi thế mặt nước sông, hồ thủy điện, người dân được hướng dẫn kỹ thuật lựa chọn con giống, mật độ thả nuôi, chăm sóc, vệ sinh lồng bè và phòng ngừa dịch bệnh. Nhờ áp dụng kiến thức, kỹ thuật vào sản xuất, mô hình nuôi cá lồng ngày càng phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân với mức thu nhập từ 60-100 triệu đồng/năm.

Hiệu quả từ các mô hình cho thấy vai trò thiết thực của việc tập huấn, chuyển giao kỹ thuật gắn với khai thác lợi thế địa phương, giúp người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và từng bước cải thiện đời sống.

Với lợi thế diện tích mặt nước sông, hồ rộng, khu vực xã Bá Thước có điều kiện thuận lợi phát triển nghề nuôi cá lồng bè, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. (Ảnh: Thu Hiền)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đào tạo 426.650 người, nâng tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề nghiệp lên 65%. Việc đào tạo nghề gắn với lợi thế địa phương và nhu cầu thực tế tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng nhằm tạo việc làm, phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi.

Với lợi thế diện tích mặt nước sông, hồ rộng, khu vực xã Bá Thước có điều kiện thuận lợi phát triển nghề nuôi cá lồng bè, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân./.