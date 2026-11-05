Thanh Hóa phát hiện 206 học sinh vi phạm giao thông, xử phạt hơn 366 triệu đồng

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thành lập 24 tổ công tác, phối hợp với Công an các xã, phường đồng loạt kiểm tra việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông tại 24 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Các tổ công tác phát hiện 206 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Hoạt động kiểm tra tập trung vào phương tiện học sinh sử dụng để đến trường, điều kiện an toàn kỹ thuật và việc chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Các tổ công tác tiến hành kiểm tra tại bãi giữ xe của 24 trường học và 31 điểm trông giữ xe bên ngoài trường.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện 187 phương tiện của học sinh không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Trong đó có xe mô tô dung tích xi lanh trên 50cm³, xe mô tô, xe gắn máy không lắp gương chiếu hậu và các phương tiện không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, các tổ công tác còn phát hiện 206 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Những lỗi vi phạm chủ yếu gồm điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có đăng ký xe...

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản các trường hợp vi phạm, tạm giữ 38 phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân liên quan, với tổng số tiền trên 366 triệu đồng.

Ngay sau đợt kiểm tra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã gửi thông báo đến các nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp quản lý, giáo dục học sinh.

Qua đó, tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc kiểm soát phương tiện, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất, rà soát việc sử dụng phương tiện của học sinh, đồng thời tăng cường tuần tra tại khu vực cổng trường và các tuyến đường có đông học sinh qua lại.

Cùng với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành quy định giao thông sẽ được đẩy mạnh. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác của học sinh, đồng thời cảnh báo phụ huynh về trách nhiệm khi giao phương tiện cho con em chưa đủ tuổi điều khiển.