Thanh Hóa phát động phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

Lãnh đạo tỉnh và các lực lượng tham gia chạy hưởng ứng lễ phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao tại Thanh Hóa

Chương trình do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai, nhằm khuyến khích người dân hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Tại Thanh Hóa, lễ phát động được tổ chức tại khuôn viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, kết nối với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội.

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 5.000 người, là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, thành viên các câu lạc bộ thể thao và đông đảo Nhân dân.

Hơn 5.000 người tham gia lễ phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao tại Thanh Hóa

Bên cạnh nghi thức phát động, các hoạt động hưởng ứng gồm chạy đồng hành và biểu diễn các môn thể thao như võ thuật, aerobic, dân vũ, góp phần tạo không khí sôi nổi, khuyến khích người dân tích cực vận động.

Phong trào hướng tới việc mỗi người chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với độ tuổi, thể trạng, điều kiện sinh hoạt và sở thích để duy trì tập luyện thường xuyên.

Qua đó, từng bước đưa việc rèn luyện thân thể trở thành thói quen trong mỗi gia đình, cộng đồng, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, thiết thực và bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) biểu diễn võ thuật tại lễ phát động