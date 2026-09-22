Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách năm 2026 tăng tối thiểu 10%

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2026 tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 49.836 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán và tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 29.286 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán tỉnh giao và tăng 0,9% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 20.550 tỷ đồng, bằng 111% dự toán, tạo dư địa để hoàn thành và vượt mục tiêu thu cả năm.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã tập trung phân tích kết quả thu, những khoản thu đạt thấp, nguyên nhân một số khoản thu, sắc thuế nội địa giảm so với cùng kỳ; đồng thời đánh giá các yếu tố tác động đến nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và đề xuất giải pháp tăng thu trong những tháng cuối năm.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Dương Minh Đức phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh, thu NSNN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tỉnh phấn đấu thu NSNN năm 2026 tăng tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu, các sở, ngành, địa phương rà soát lại kịch bản thu 3 tháng cuối năm theo từng khoản thu, địa bàn; xác định rõ nguồn tăng thu, các khoản có nguy cơ hụt thu và phương án bù đắp.

Đồng chí yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; chống thất thu, trốn thuế, chuyển giá.

Việc đôn đốc thu cần chuyển từ cách làm chung chung sang giao nhiệm vụ cụ thể theo từng dự án, doanh nghiệp, khoản nợ, tiến độ và cơ quan chịu trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thuế tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Hải quan khu vực X cập nhật phương án thu NSNN 3 tháng cuối năm; theo dõi sát nguồn thu từ tiền sử dụng đất, làm việc với các địa phương có số thu thấp để xác định các khoản thu có khả năng thực hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bám sát tình hình thu nội địa, tập trung xử lý nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nợ lớn có khả năng thu; rà soát dữ liệu hộ kinh doanh, nhất là hộ có doanh thu lớn, hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Chi cục Hải quan khu vực X bám sát kế hoạch nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có số thu lớn; cập nhật biến động giá, sản lượng, kim ngạch để dự báo sát số thu từng tháng. Tăng cường tạo thuận lợi thương mại gắn với quản lý rủi ro, chống gian lận thương mại, trốn thuế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, tăng kiểm tra, đôn đốc, xử lý trách nhiệm nếu chậm trễ; quyết tâm hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2026 ở mức cao nhất, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027 và giai đoạn 2026-2030.