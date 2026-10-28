Thanh Hóa phấn đấu dẫn đầu cả nước về xây dựng xã hội học tập

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa, ảnh Bác Hồ chúc mừng đại hội. (Ảnh: MAI LUẬN).

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Khuyến học ở Thanh Hóa đã phấn đấu vượt bậc nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội V đề ra đều đạt và vượt, tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Toàn tỉnh đã xây dựng Quỹ khuyến học đạt gần 2.000 tỷ đồng, trong đó huy động trong nhiệm kỳ được gần 1.365 tỷ đồng.

Hội Khuyến học các cấp đã giúp đỡ 683 trẻ khuyết tật, vận động, trợ giúp 5.381 học sinh tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học tập; sử dụng hơn 884 tỷ đồng từ Quỹ Khuyến học để trao thưởng và trao học bổng cho 2.373.178 lượt học sinh, sinh viên, giáo viên; vận động các doanh nghiệp, các nhà tài trợ trao tặng 1.605 xe đạp, 2.985 bộ quần áo, 33.185 cuốn sách, vở và 1.205 ba lô cho học sinh nghèo vượt khó,...

Học sinh xã Mường Lát dự "Tiết học biên cương" tại Cột mốc 281 ở Cửa khẩu Tén Tằn. (Ảnh: MAI LUẬN)

Tổ chức hội Khuyến học cơ sở là lực lượng chủ công trong quản lý tự học, giáo dục học sinh, phát triển phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập. Ngoài duy trì hiệu lệnh báo giờ học buổi tối, hướng dẫn các gia đình tại 3.645 khu dân cư dành góc học tập cho con em, xây dựng tủ sách khuyến học ở 3.162 khu dân cư; trong tỉnh Thanh Hóa có 9.521 chi hội, ban khuyến học tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao dịp hè, 8.230 chi hội, ban khuyến học tham gia giáo dục, ngăn chặn học sinh mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Kết quả học sinh Thanh Hóa liên tục đạt thành tích cao về giáo dục mũi nhọn, số lượng học sinh đạt điểm 10 các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm thuộc tốp đầu cả nước, chất lượng giáo dục đại trà ngày càng tăng.

5 năm qua, các Trung tâm học tập cộng đồng đã mở 185.452 lớp học, thu hút được 6.453.025 lượt người học. Học tập suốt đời là nhu cầu tự thân và xây dựng xã hội học tập ở Thanh Hóa phát triển toàn diện, rộng khắp.

Toàn tỉnh có 821.031 gia đình, 9.573 dòng họ, 3.961 cộng đồng, 2.577 đơn vị học tập, 1.471.490 công dân học tập. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho nhân lực trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong các mặt hoạt động, là nội dung cốt lõi của phong trào thi đua yêu nước, "khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" ở Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. (Ảnh: MAI LUẬN)

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021-2026; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa và 9 cá nhân.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại đại hội. (Ảnh: MAI LUẬN)

Phát biểu tại đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chỉ rõ thành tích nổi bật trong hoạt động khuyến học ở Thanh Hóa và nhấn mạnh cần tiếp tục tạo đột phá trong nhận thức về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời cần phải trở thành quy luật sống, là trách nhiệm của mỗi đảng viên, người dân. Tiếp tục hỗ trợ tài chính, học liệu, các điều kiện phục vụ học tập, trợ giúp học sinh, sinh viên, người khó khăn vươn lên học tập để có cuộc sống tốt đẹp hơn; khuyến khích, động viên kịp thời tài năng sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân; đem lại cơ hội học tập bình đẳng cho mọi người và thực hiện chuyển đổi số tốt nhất có thể trong hoạt động khuyến học.

Lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MAI LUẬN)

Đại hội đã bầu 63 Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ gồm 15 người, 5 Ủy viên Kiểm tra; ông Vương Văn Việt tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương hướng: Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tập trung xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hội; phát huy truyền thống hiếu học và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; góp phần đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh học tập kiểu mẫu và là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng xã hội học tập vào năm 2030.