Thanh Hóa: Nứt, sụt lún đất tiếp tục mở rộng tại đồi Na Lo và Na Niêng

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19-9, tại sườn đồi Na Lo và Na Niêng xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, sạt lở hàng ngàn mét khối đất.

Một số vết nứt rộng khoảng 20-50cm, kéo dài 70-100m, cách chân đồi khoảng 15-50m. Có vị trí sụt lún sâu khoảng 1,5m.

Chiều 28-9, lãnh đạo xã Đồng Lương kiểm tra và ghi nhận các vết nứt, sụt lún tại khu vực đồi Na Lo tiếp tục diễn biến phức tạp. Ảnh: HOÀI THU

Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cảnh báo khu vực nguy hiểm và tổ chức di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Sạt lở làm 9 nhà dân bị hư hỏng, nứt, sập tường; đất đá tràn xuống làm hư hỏng khoảng 15-20m rãnh dọc tuyến ĐT.530B. Tại Km6+350, mặt đường bị đẩy trồi, hư hỏng.

Nứt, sụt lún mở rộng phức tạp tại khu vực đồi Na Lo

Khu vực bị ảnh hưởng có 34 hộ với 180 nhân khẩu đang sinh sống và 4 lớp học tại khu lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương.

Sụt lún, sạt lở đồi Na Lo đã làm nhà dân ở thôn Tân Lập nứt tường phải di dời khẩn cấp. Ảnh: HOÀI THU

Trước diễn biến nứt, sụt lún ngày càng phức tạp, UBND xã Đồng Lương đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá thực địa; xem xét ban bố tình huống khẩn cấp theo quy định để triển khai các giải pháp ứng phó, xử lý nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và tuyến ĐT.530B.

Tường nhà dân ở thôn Tân Lập bị đổ sập, nứt toác do sạt lở, sụt lún đồi Na Lo. Ảnh: Hoài Thu

Trước đó, chiều 28-9, ông Hoàng Văn Thanh cùng các phòng chuyên môn kiểm tra khu vực đồi Na Lo. Qua kiểm tra, các vết nứt tiếp tục mở rộng, ăn sâu vào nền đất, nguy cơ sạt trượt còn diễn biến phức tạp.

Chiều 28-9, ông Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở, sụt lún tại khu vực đồi Na Lo. Ảnh: HOÀI THU

Ông Hoàng Văn Thanh yêu cầu các hộ dân chấp hành nghiêm việc di dời, tuyệt đối không trở lại nhà trong khu vực có nguy cơ sạt lở; không tự ý đi vào đồi Na Lo và các vị trí đang xuất hiện dấu hiệu nứt, sụt lún.

Các phòng chuyên môn được yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến, kiểm tra các vết nứt, điểm sụt lún; kịp thời cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và kiểm soát việc đi lại để bảo đảm an toàn.