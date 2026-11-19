Ghi nhận của phóng viên, tại sườn đồi Huội Lá Ngọc, thôn Thanh Nhân, xã Thanh Quân xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m, rộng 0,3-0,5m, kèm sụt lún theo sườn đồi. Nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 6 hộ dân và an toàn tuyến tỉnh lộ 520B.

Vết nứt sườn đồi tại khu vực thôn Thanh Nhân không chỉ đe dọa đến 6 hộ dân mà còn uy hiếp đến tuyến đường tỉnh lộ 520B.

Anh Vi Thanh Cường, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng, trú tại thôn Thanh Nhân, xã Thanh Quân cho biết, gia đình anh sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ nhưng chưa từng chứng kiến sườn đồi xuất hiện vết nứt lớn như hiện nay. Những năm trước, dù mưa lớn kéo dài, khu vực phía sau nhà chỉ xảy ra sạt lở đất nhỏ.

Theo anh Cường, sau đợt mưa lớn kéo dài hồi tháng 9, gia đình phát hiện vết nứt trên sườn đồi phía sau nhà và lập tức báo chính quyền địa phương. Đặc biệt, trong đêm 8, rạng sáng 9/11, mưa lớn khiến vết nứt sạt trượt nghiêm trọng hơn. Lo ngại mất an toàn, gia đình anh phải sơ tán đến nhà người thân ở hơn một tuần mới dám trở về.

Vết nứt có xu hướng to hơn mỗi khi có mưa lớn.

Anh Cường cho biết thêm, dù đã trở về nhà sinh sống nhưng gia đình vẫn luôn trong tâm trạng lo lắng, bất an. Người dân mong muốn các cấp, ngành sớm quan tâm, có giải pháp xử lý vết nứt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Cùng chung nỗi lo, ông Vi Thanh Hoài (68 tuổi, trú tại thôn Thanh Nhân, xã Thanh Quân) cho biết, khoảng 3-4 năm trước, mưa lớn từng khiến một lượng lớn đất từ sườn đồi sạt xuống, làm sập tường nhà ông. Nay sườn đồi tiếp tục xuất hiện vết nứt dài, khiến gia đình luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ, sẵn sàng sơ tán sang nhà người thân khi có mưa lớn.

Ông Vi Thanh Hoài chỉ về vết tích còn sót lại sau trận sạt lở đất cách đây khoảng 3 năm khiến tường nhà ông bị đổ sập.

Ngày 19/11, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết, ngay sau khi phát hiện vết nứt tại sườn đồi thôn Thanh Nhân, địa phương đã tổ chức kiểm tra, cắm biển, căng dây cảnh báo người dân không đến gần khu vực nguy hiểm. Đồng thời, xã chủ động sơ tán các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn và báo cáo sự việc lên UBND tỉnh.

"Mới đây, các sở, ban, ngành đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình. Trên cơ sở đó, xã kiến nghị đoàn kiểm tra báo cáo lãnh đạo tỉnh sớm công bố tình huống khẩn cấp, đồng thời đề xuất phương án cắt cơ, hạ thấp độ cao sườn đồi và xây dựng tường chắn tại vị trí có nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tuyến tỉnh lộ 520B", ông Tuấn cho biết.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Quân do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày 13/9/2026 đến ngày 20/9/2026 trên địa bàn xã Thanh Quân có mưa to và kéo dài. Tại thôn Thanh Nhân xuất hiện vết sạt, lún kéo dài khoảng 50m, chiều rộng khoảng 0,3m, ảnh hưởng trực tiếp tới 6 hộ dân với 35 nhân khẩu. Đến tối ngày 8 - 9/11/2026 trên địa bàn tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài. Các vị trí sạt, lút tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường.