Thanh Hóa: Nước sông dâng cao, hơn 8.400 nhà dân bị ngập

Nước sông Bưởi vượt báo động 3 hơn 1,2m trong chiều 17/9. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Nhà dân bị ngập tập trung ở phường Hàm Rồng và các xã Kim Tân, Nông Cống, Hoạt Giang… (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Mưa, rét, khó khăn đủ bề nhưng gia đình bà Vũ Thị Chừ, 72 tuổi, xã Kim Tân vẫn động viên nhau cùng cố gắng, đợi nước rút sẽ về dọn dẹp nhà cửa. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Đi dọc tuyến đê ở Thanh Hóa, không khó để bắt gặp cảnh người dân khẩn trương di chuyển gia súc, gia cầm lên đê và những vị trí cao ráo để hạn chế thiệt hại. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Nhiều gia đình phải sơ tán cả người và tài sản lên đê để tránh lụt. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Nhiều gia đình phải sơ tán cả người và tài sản lên đê để tránh lụt. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)