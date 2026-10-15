Thanh Hóa: Những tấm lát đầu tiên tại dự án kè biển 430 tỷ đồng

Những tấm lát bê tông đầu tiên dần thành hình

Đơn vị thi công huy động máy móc, nhân lực tranh thủ thủy triều xuống để triển khai

Ghi nhận tại công trường ngày 15/10, các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai nhiều hạng mục thuộc dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở, hư hỏng tuyến kè bờ biển và đường giao thông do mưa bão năm 2025 tại hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.

Tranh thủ từng khoảng thời gian thủy triều rút, máy móc và nhân lực được huy động để đổ đất đá tạo mái, gia cố nền và lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn. Đáng chú ý, những tấm lát có hình dáng xếp lớp như ngói đã bắt đầu được triển khai trên thực địa.

Hiện trạng bờ kè bị sạt lở

Theo ghi nhận, đến ngày 15/10, khối lượng công việc của dự án đạt hơn 30%. Các hạng mục được đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hình thành tuyến kè bảo vệ bờ biển, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng phía trong.

Dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, với tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng. Trong đó, đoạn kè qua xã Hoằng Tiến dài khoảng 2 km, có vốn đầu tư 270 tỷ đồng; đoạn qua xã Hoằng Thanh dài khoảng 950 m, với kinh phí 160 tỷ đồng.

Những tấm lát đầu tiên được triển khai trên công trường

Theo phương án thi công, từ chân tuyến kè hiện hữu, đất đá được đổ tạo mái thoải về phía biển khoảng 35-37 m, sau đó phủ các cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giải pháp này nhằm gia cố bờ, bảo vệ khu vực bờ cao, tuyến giao thông và các công trình phía trong trước tác động của sóng biển, mưa bão.

Kè biển hơn 430 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027

Theo thiết kế, trong giai đoạn 1, dự án tập trung xây dựng công trình kè bờ biển, ưu tiên bảo vệ khu vực bờ cao, nơi có hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng phía sau.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá từng hạng mục

Các hạng mục được thiết kế nhằm giảm lưu lượng nước tràn qua bờ, đồng thời tối ưu khả năng tiếp cận bãi biển của du khách. Công trình cũng hướng đến khả năng hỗ trợ bãi biển tự bồi, góp phần ổn định đường bờ trong tương lai. Dự kiến, các hạng mục thuộc giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào tháng 3/2027.

Theo tính toán của dự án, khi công trình hoàn thành, lượng cát bị cuốn trôi có thể giảm đáng kể, từ mức khoảng 144.000 m³ mỗi năm hiện nay xuống còn không đáng kể.

Triển khai thi công bờ kè Hải Tiến

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả bảo vệ bờ biển về lâu dài, phương án được đặt ra là cần nghiên cứu, xây dựng thêm công trình kè ngầm ngoài biển ở khoảng cách phù hợp với đường bờ. Đây được xem là giải pháp bổ trợ nhằm giảm tác động của sóng, hỗ trợ ổn định bãi cát và nâng cao hiệu quả bảo vệ bờ biển.

Lo ngại bãi cát Hải Tiến bị thu hẹp

Bên cạnh mục tiêu cấp bách là khắc phục sạt lở, quá trình thi công dự án cũng khiến một số doanh nghiệp, nhà đầu tư và hộ kinh doanh du lịch tại Hải Tiến bày tỏ lo ngại về không gian bãi tắm.

Chứng kiến hàng nghìn mét khối đất đá liên tục được đổ xuống khu vực bãi biển để tạo mái kè, nhiều người lo ngại diện tích bãi cát có thể bị thu hẹp, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên và không gian tắm biển, đặc biệt vào thời điểm thủy triều lên.

Nỗi lo này xuất phát từ vai trò quan trọng của bãi cát đối với hoạt động du lịch tại Hải Tiến. Khu du lịch có đường bờ biển dài khoảng 12 km, nhiều đoạn vẫn giữ được vẻ hoang sơ, là lợi thế để địa phương phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng và vui chơi ven biển.

Hiện Hải Tiến có gần 100 cơ sở lưu trú với khoảng 6.500 phòng, mỗi năm đón khoảng 1,5 triệu lượt khách. Hoạt động du lịch biển vì vậy không chỉ tạo nguồn thu cho các cơ sở kinh doanh mà còn mang lại sinh kế cho nhiều lao động địa phương.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra là vừa phải khẩn trương xử lý tình trạng sạt lở, bảo vệ hạ tầng ven biển, vừa bảo đảm cảnh quan và duy trì không gian bãi tắm phục vụ du khách.

Việc theo dõi diễn biến đường bờ, khả năng bồi tụ cát và hiệu quả vận hành của công trình sau khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tác động thực tế của dự án.

Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu, triển khai các giải pháp bổ trợ, hướng tới mục tiêu bảo vệ bờ biển Hải Tiến nhưng vẫn giữ được lợi thế tự nhiên của một điểm đến du lịch biển.