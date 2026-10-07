Thanh Hóa: Nhốt nữ nhân viên trong container, ép 'gánh nợ' 70 triệu đồng

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: CATH

Trước đó, ngày 3/10, kiểm tra cơ sở karaoke T.C tại tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến, lực lượng Công an phát hiện hai nữ nhân viên là L.T.S. (SN 2011, quê Nghệ An) và H.T.T.T. (SN 2009, quê Tuyên Quang) có dấu hiệu bị khống chế, ép buộc ăn ở tại cơ sở để làm việc.

Quá trình điều tra xác định, L.T.S. từng vay chủ quán karaoke nơi làm việc cũ 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Đến tháng 4/2026, khi muốn chuyển nơi làm việc, S. được H.V.D., nhân viên quán karaoke H.G tại Thanh Hóa, giới thiệu với H.N.C (SN 1994, trú xã Hoằng Hóa), chủ cơ sở này. C trả khoản nợ 3 triệu đồng cho nơi làm việc cũ rồi đưa S. về làm việc tại quán của mình. Đến tháng 6/2026, khi S. cùng 3 người khác xin nghỉ, C thông báo nhóm này còn nợ tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu thanh toán mới được chuyển đi nơi khác.

Sau đó, L.Đ.H (SN 1998, trú phường Hàm Rồng), chủ cơ sở karaoke T.C, đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và đưa 32 triệu đồng cho C. Cuối tháng 7/2026, khi D. cùng hai nhân viên khác bỏ trốn, H yêu cầu S. phải gánh khoản nợ 65 triệu đồng thay cho những người này. Cộng thêm 5 triệu đồng trước đó, số tiền S. bị yêu cầu phải trả lên tới 70 triệu đồng.

Đáng chú ý, để ngăn các nữ nhân viên bỏ trốn, H yêu cầu S. và T. ăn ở trong một container đặt tại cơ sở karaoke, đồng thời giao L.T.C (SN 2002, trú phường Đông Tiến), nhân viên quán, quản lý và theo dõi.

Hai nữ nhân viên bị hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại, không được tự ý ra ngoài. Ban đêm, C khóa cửa container từ bên ngoài, giữ chìa khóa. Ngay cả khi có nhu cầu đi vệ sinh, hai người cũng phải gọi điện để C mở cửa.

Ngày 6/10, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam L.ĐH về hai tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”; H.N.C về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; L.T.C về tội “Giam người trái pháp luật”.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh không được lợi dụng tiền bạc, nợ nần hoặc sự lệ thuộc kinh tế để đe dọa, khống chế, ép buộc người lao động, đặc biệt là người chưa thành niên.