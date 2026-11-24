Tối 24.11, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 tổ chức tổng kết, bế mạc sự kiện với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 khép lại sau 3 ngày tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn và trải nghiệm văn hóa đặc sắc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa, cho biết sau 3 ngày tổ chức với nhiều hoạt động trình diễn, trải nghiệm phong phú, Ngày hội đã thành công tốt đẹp, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, nghệ nhân, diễn viên và đồng bào các dân tộc.

Ngày hội năm nay có sự tham gia của hơn 60 đoàn nghệ thuật quần chúng, giới thiệu những loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, tiêu biểu của 7 dân tộc gồm: Kinh, Mường, Thái, Mông, Thổ, Dao và Khơ Mú. Đây cũng là dịp quảng bá những nét văn hóa đặc trưng, tiềm năng và hình ảnh vùng đất, con người xứ Thanh đến đông đảo nhân dân, du khách.

Gần 500 nghệ nhân, diễn viên trình diễn di sản văn hóa

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa các nghệ sĩ chuyên nghiệp với lực lượng nghệ nhân, diễn viên quần chúng của tỉnh.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, phát biểu tổng kết, bế mạc Ngày hội

Gần 300 nghệ nhân, diễn viên cùng các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam đã tham gia biểu diễn, giới thiệu nhiều loại hình di sản văn hóa đặc sắc.

Trong khuôn khổ Ngày hội, hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tại không gian trải nghiệm văn hóa thu hút 19 đội với gần 500 nghệ nhân, diễn viên tham gia.

Nhiều loại hình di sản đã được giới thiệu, quảng diễn trực tiếp như Ngũ trò Viên Khê, Hò sông Mã, Trò Xuân Phả, Séc Bùa, Pồn Pôông, Sết Bóoc Mạy, Khèn Mông, Múa Bát, Múa Bắt nhái...

Bên cạnh đó là các nghi lễ, trò diễn trong lễ hội truyền thống, hát ún của người Mường và nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông). Thông qua hình thức trình diễn trực tiếp, những giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu bằng hình ảnh, lời thuyết minh mà còn được tái hiện sinh động qua chính sự thực hành của nghệ nhân và cộng đồng nắm giữ di sản.

Không gian trải nghiệm văn hóa cũng là điểm thu hút đông đảo người dân, du khách. Ban tổ chức bố trí 2 không gian trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, một không gian trưng bày với chủ đề “Những sắc màu văn hóa xứ Thanh” cùng hơn 50 không gian giới thiệu đặc trưng văn hóa của các xã, phường.

Nghệ nhân giới thiệu, trình diễn nghề đúc đồng truyền thống tại không gian trải nghiệm văn hóa

Tại đây, các địa phương giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, ẩm thực, sản phẩm truyền thống và hoạt động cộng đồng. Một số không gian tạo được dấu ấn riêng với cách bài trí, tổ chức trình diễn và giới thiệu di sản như Thiệu Trung, Lưu Vệ, Hồi Xuân...

Trong đó có hoạt động giới thiệu, trình diễn loại hình đúc trống đồng Trà Bông và diễn trình văn hóa phi vật thể tại các không gian văn hóa Pù Luông, Pú Lệ, Bỉm Sơn, Hạc Thành.

Cùng với hoạt động quảng diễn di sản, chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng tại sân khấu Quảng trường Lam Sơn mang đến không khí giao lưu sôi nổi với 16 tiết mục.

Các làn điệu dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống được kết hợp với những sáng tác mới, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của các địa phương trong tỉnh.

27 tập thể, 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức ghi nhận những đóng góp của các sở, ngành, địa phương, nghệ nhân, diễn viên và các đội tham gia. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào thành công của Ngày hội.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Ngày hội nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Trong số các tập thể được khen thưởng có Sở VHTTDL; Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa; nhân dân và cán bộ các phường Hạc Thành, Đông Sơn cùng nhiều xã trên địa bàn tỉnh. 4 cá nhân được nhận Bằng khen gồm ông Nguyễn Văn Cường, bà Hoàng Thanh Hải, bà Trịnh Thị Thủy và ông Bùi Hải Đăng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao giải cho 5 loại hình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, 8 tiết mục văn nghệ quần chúng xuất sắc và 7 không gian trưng bày văn hóa ấn tượng. Giám đốc Sở VHTTDL tặng Giấy khen cho 27 tập thể có thành tích trong tham gia, hưởng ứng Ngày hội.

Ở nội dung liên hoan nghệ thuật quần chúng, phường Nam Sầm Sơn giành giải A; xã Yên Định và phường Sầm Sơn giành giải B; xã Cẩm Thủy và xã Thạch Quảng giành giải C. Các đơn vị xã Nga Sơn, xã Hồi Xuân và phường Hạc Thành nhận giải khuyến khích.

Ở nội dung trưng bày không gian văn hóa, 7 đơn vị được trao giải gồm: Xã Kiên Thọ, xã Phú Lệ, phường Bỉm Sơn, xã Pù Luông, phường Hạc Thành, xã Sao Vàng và xã Lưu Vệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lê Văn Trung cũng chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục quan tâm, rút kinh nghiệm. Trong đó, một số địa phương chưa quan tâm đăng ký tham gia; công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức ở một số nội dung cần chủ động, chặt chẽ và đồng bộ hơn.

Việc đầu tư trưng bày tại một số không gian trải nghiệm văn hóa còn hạn chế; chất lượng một số chương trình văn nghệ quần chúng, hoạt động trình diễn và giới thiệu văn hóa cần được đầu tư chiều sâu để làm nổi bật hơn nét đặc trưng, tính đại diện và giá trị tiêu biểu của từng loại hình di sản, từng địa phương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các đơn vị có phần trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc tại Ngày hội

Theo Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa, những vấn đề này là cơ sở để Ban tổ chức, các sở, ngành và địa phương nhìn nhận, rút kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Trung đồng thời mong muốn các nghệ nhân, diễn viên và địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong gìn giữ, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ kế tục, thực hành di sản, đưa các hoạt động văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống tinh thần của nhân dân.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 khép lại sau 3 ngày tổ chức, nhưng những giá trị văn hóa đặc sắc được giới thiệu, trình diễn tại sự kiện tiếp tục đặt ra yêu cầu về trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản từ chính cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để các địa phương tiếp tục gìn giữ bản sắc, đưa văn hóa truyền thống trở thành một phần thiết thực trong đời sống hôm nay.