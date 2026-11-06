Thanh Hóa: Nhiều chỉ đạo nóng của tỉnh về bảo vệ môi trường hướng tới phát triển kinh tế xanh

Mặc dù mới đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 7/2026, tuy nhiên, kể từ đó đến nay Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, khiến công tác bảo vệ môi trường tại địa phương có nhiều chuyển biến rõ nét.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát động Lễ ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường và di dời bãi rác Trung Sơn (phường Sầm Sơn)

Bãi rác Trung Sơn (phường Sầm Sơn) đã gây ô nhiễm môi trường trong suốt quãng thời gian dài khiến người dân khu vực lân cận bức xúc. Mặc dù các đơn vị chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng hiệu quả mang lại không như mong muốn, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và môi trường.

Sau khi lên nắm quyền điều hành UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã chỉ đạo di dời toàn bộ lượng rác tồn đọng, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường tại bãi rác này. Từ ngày 3/8/2026, bãi rác đã dừng tiếp nhận, toàn bộ lượng rác phát sinh được vận chuyển đến Khu xử lý chất thải Nghi Sơn để xử lý. Đồng thời thực hiện việc phủ bạt toàn bộ bãi rác nhằm ngăn nước mưa, chống rò rỉ nước rỉ rác và giảm mùi hôi ra khu vực xung quanh. Các ngành, đơn vị chức năng được giao xây dựng ngay phương án xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường và nhanh chóng di dời toàn bộ lượng rác tồn đọng tại bãi rác Trung Sơn.

Ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND được xem là một “kỷ luật thép” nhằm tuyên chiến với ô nhiễm trước sự phát triển bứt phá của Thanh Hóa và bài toán hóc búa: Làm sao để giữ lại bầu không khí sạch và nguồn nước trong? Chỉ thị cũng đã định hình lại toàn bộ bức tranh quản lý môi trường tại địa phương.

Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa ra quân dọn dẹp về sinh môi trường.

Tại chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo, trong đó có một số nội dung, như:

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh. Không coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên môn về môi trường.

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nắm chắc tình hình thuộc địa bàn, lĩnh vực được giao; xác định rõ nguồn thải lớn, khu vực có nguy cơ cao, vấn đề môi trường trọng tâm để có biện pháp quản lý phù hợp. Chuyển mạnh từ tư duy xử lý sự việc sau khi đã xảy ra sang chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ khi mới phát sinh, không chờ có đơn thư, phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Mỗi vụ việc phải xác định “6 rõ”: Rõ cơ quan chủ trì xử lý, rõ nội dung xử lý, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; chấm dứt tình trạng cùng biết nhưng không đơn vị nào chủ trì, nhiều cơ quan cùng tham gia nhưng trách nhiệm không rõ hoặc chỉ chuyển thông tin từ nơi này sang nơi khác mà không theo dõi đến cùng.

Hiệu quả bảo vệ môi trường phải được đánh giá bằng chuyển biến thực tế. Nguồn gây ô nhiễm được kiểm soát, vi phạm được xử lý, hậu quả được khắc phục, phản ánh của nhân dân được trả lời và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được làm rõ.

Thực hiện thống nhất nguyên tắc “thông tin cùng biết, xử lý đúng cấp, một đầu mối chủ trì, trách nhiệm theo đến cùng”. Mọi phản ánh, thông tin về ô nhiễm, sự cố môi trường hoặc dấu hiệu xả thải, hiện tượng môi trường bất thường, địa phương phải là lực lượng kiểm tra, xử lý, phản ứng đầu tiên; Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị nắm bắt tình hình, theo dõi thông tin toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Vụ việc xảy ra và phạm vi ảnh hưởng chủ yếu trong một xã, phường thì UBND xã, phường chủ trì kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, thông tin đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi. Vụ việc có phạm vi ảnh hưởng từ hai xã, phường trở lên hoặc vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao thì Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối kiểm tra, tổng hợp, đánh giá đầy đủ tình hình, đề xuất cụ thể phương án xử lý và báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Việc huy động lực lượng kiểm tra, xử lý phải phù hợp với tính chất, phạm vi, mức độ và thẩm quyền của từng vụ việc; mỗi vụ việc phải xác định một cơ quan chủ trì, tránh tình trạng nhiều sở, ngành, địa phương và lãnh đạo các cấp cùng xuống hiện trường nhưng không rõ đầu mối chịu trách nhiệm. Bảo đảm lãnh đạo tỉnh, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đều được thông tin kịp thời, nhưng tổ chức xử lý phải gọn, đúng cấp, đúng thẩm quyền, hiệu quả và theo đến kết quả cuối cùng…

Bên cạnh đó, việc ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 20/9/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức Lễ ra quân toàn tỉnh vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước và khắc phục hậu quả sau mưa lũ sẽ tạo nên nền nếp trong công tác vệ sinh môi trường tại địa phương. Sau 2 tuần ra quân, Thanh Hóa đã đạt được kết quả khá ấn tượng. Theo đó, các đơn vị, địa phương đã huy động được hơn 160.000 lượt người tham gia, xử lý 221 điểm tồn đọng, thu gom trên 10.000 tấn rác thải, bùn đất, khơi thông 586 km cống rãnh, kênh tiêu, dọn vệ sinh khoảng 4.800 km đường giao thông.

Các điểm tồn đọng, mất vệ sinh môi trường và ngập úng do mưa lũ gây ra đã cơ bản được khắc phục, xử lý. Qua đây, Thanh Hóa cũng nhận định, vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi người, mỗi nhà và của toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ phải được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, hằng ngày, trở thành ý thức, trách nhiệm tự giác của từng cá nhân, từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ những kết quả đã đạt được, các cấp, các ngành, các địa phương đang tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng ngừa ngập úng, bảo đảm tiêu, thoát nước, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường sống trên địa bàn tỉnh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cũng yêu cầu từ ngày 3/9/2026, mỗi cơ quan phải bố trí một ngày cố định hàng tuần để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng người dân tổng vệ sinh môi trường. "Hoạt động phải được duy trì thực chất, thường xuyên, không làm theo kiểu phong trào, không giao khoán hoàn toàn cho bộ phận phục vụ". Ngoài ngày tổng vệ sinh định kỳ, các cơ quan, xã phường phải duy trì việc tự làm sạch hàng ngày, kịp thời xử lý rác tồn đọng, điểm tập kết tự phát, khu vực mất vệ sinh và hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn.

Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chịu trách nhiệm về vệ sinh môi trường trên địa bàn. Các xã, phường phải phân công cụ thể cá nhân, đơn vị phụ trách từng tuyến đường, khu vực, kể cả những địa bàn giáp ranh, đồng thời thiết lập cơ chế tiếp nhận phản ánh và theo dõi, giám sát bằng công cụ số. Cùng với đó, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, dựng biển quảng cáo và các hoạt động khác.

Việc siết chặt kỹ cương, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành chi ngân sách lĩnh vực vệ sinh môi trường và kiến thiết thị chính trên địa bàn cũng được ông Dũng chỉ đạo kịp thời, rõ nét, đúng và trúng những vấn đề đang tồn tại, bất cập.

Có thể khẳng định, trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, ông Tô Anh Dũng đã có sự quan tâm đặc biệt và những chỉ đạo vô cùng quyết liệt đối với công tác bảo vệ môi trường. Nhờ đó, bức tranh này đã trở nên rất rõ nét, góp phần tích cực để Thanh Hóa phát triển bứt phá, bền vững.