Thanh Hóa: Người dân thôn Hòa Bình đưa kỹ năng số vào đời sống

Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo thôn Hòa Bình, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với tổ công tác hướng dẫn đảng viên và người dân trong thôn cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và các ứng dụng số.

Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo thôn và Ban Công tác Mặt trận thôn Hòa Bình đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp tỉnh tổ chức, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số. Sau tập huấn, cấp ủy, chính quyền xã phân công trách nhiệm, hướng dẫn các cơ quan, đoàn thể và 14 thôn phổ biến kiến thức số tới cán bộ, đảng viên, người lao động và người dân.

Tại thôn Hòa Bình, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ tự quản, tổ an ninh trật tự sử dụng điện thoại thông minh và các kênh liên lạc trực tuyến để chuyển thông báo, cập nhật tiến độ công việc, chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ. Những việc trước đây phải gọi điện cho từng người nay có thể được thông tin nhanh hơn qua các nhóm liên lạc.

Chi bộ thôn Hòa Bình, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với tổ công tác của xã hướng dẫn đảng viên và người dân cài đặt các ứng dụng, sử dụng tài khoản điện tử trên điện thoại thông minh.

Tại Nhà văn hóa thôn, cán bộ thôn phối hợp với các tổ công tác của Công an, Văn phòng Đảng ủy xã, ngành bảo hiểm y tế, điện lực và thuế hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng như VNeID, Sổ tay đảng viên điện tử, Sổ sức khỏe điện tử, EVN CSKH và eTax Mobile. Theo thôn, hơn 90% đảng viên trong chi bộ và phần lớn hộ dân đã được tiếp cận, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng này.

Việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử cũng hỗ trợ chi bộ gửi thông báo họp định kỳ đến đảng viên. Chỉ với vài thao tác, nội dung cuộc họp được chuyển tới điện thoại của từng người, giúp việc tiếp nhận thông tin và chuẩn bị tham gia sinh hoạt thuận tiện hơn. Các kênh liên lạc trực tuyến còn hỗ trợ thôn theo dõi, nhắc lịch và nắm tình hình tham dự các cuộc họp.

Đồng chí Lê Văn Nhàn, Bí thư Chi bộ thôn Hòa Bình, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, hướng dẫn đảng viên trong thôn cài đặt ứng dụng và sử dụng tài khoản điện tử trên điện thoại thông minh.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc ứng dụng chuyển đổi số tại thôn vẫn gặp khó khăn do thiết bị của một bộ phận người dân chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng. Thời gian tới, thôn mong tiếp tục được hỗ trợ trang thiết bị và hướng dẫn kỹ năng để người dân sử dụng các ứng dụng thuận lợi, hiệu quả hơn.

Đồng chí Lê Văn Sơn (ngoài cùng bên trái), Phó Bí thư Chi bộ thôn Hòa Bình, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cùng tổ công tác hướng dẫn đảng viên và người dân trong thôn sử dụng Sổ sức khỏe điện tử và thông tin bảo hiểm y tế trên điện thoại thông minh.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hòa Bình, chia sẻ: “Sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền xã trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã tạo thêm động lực cho hoạt động của chi bộ, thôn, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức tự quản. Nhờ đó, công việc được triển khai nhanh chóng, thông suốt hơn; người dân đồng thuận, cùng góp sức hoàn thành nhiệm vụ của địa phương”.