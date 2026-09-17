Thanh Hoá: Người dân khẩn trương di chuyển tài sản khi nước lũ dâng

Ghi nhận chiều 16/9, nước lũ đã tràn vào nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Kim Tân. Tại những gia đình có nhà cao tầng, người dân khẩn trương đưa đồ đạc, thiết bị điện và những tài sản có giá trị từ tầng thấp lên vị trí cao hơn.

Người dân đưa gia súc, gia cầm đến những vị trí an toàn

Các vật dụng sinh hoạt thiết yếu được sắp xếp, chuyển đến nơi khô ráo. Nhiều gia đình đồng thời đưa gia súc, gia cầm đến những vị trí an toàn trong bối cảnh nước lũ tiếp tục dâng.

Tại thôn 2 Thành Trực, ông Bùi Đức Tuấn cho biết, ngay khi nước lũ tràn về, gia đình đã thu dọn đồ đạc, đưa lên tầng 2. Gia đình có 4 khẩu, sau khi di chuyển tài sản, mọi người sang ở nhờ nhà họ hàng để bảo đảm an toàn.

Người dân đưa các vận dụng thiết yếu đến nơi an toàn

Trong khi đó, gia đình ông Lê Văn Nghị có 9 khẩu, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Trước tình hình nước lũ dâng, gia đình nhanh chóng thu dọn và đưa tài sản lên vị trí cao. “Những thiết bị điện, điện tử có giá trị được gửi nhờ tại nhà người thân”, ông Nghị cho biết.

Ông Trương Văn Khánh, ở xã Kim Tân, cho biết gia đình đang tiếp tục di chuyển tài sản, đặc biệt là gia súc, gia cầm đến nơi khác để giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt.

Nhiều nhà dân bị ngập sâu

Theo UBND xã Kim Tân, toàn xã hiện có khoảng 12.800m đường giao thông bị ngập. Trong đó, tỉnh lộ 523 bị ngập khoảng 3.900m, tập trung tại các thôn 2, 3, 4 Thành Trực và thôn 2 Thành Thọ; các tuyến đường liên xã, liên thôn ngập khoảng 8.900m. Nước lũ cũng gây ngập nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Những thiết bị điện, điện tử có giá trị được gửi nhờ tại nhà người thân

Người dân dùng các sản phẩm tự chế di chuyển đồ dùng đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND xã Kim Tân tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình thiên tai và thông tin đến người dân để chủ động ứng phó. Địa phương đồng thời duy trì thông tin liên lạc, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để hỗ trợ sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở.

Nước lũ dâng cao nhiều nhà dân bị ngập

Tại các khu vực bị ngập, người dân được tuyên truyền, hướng dẫn theo dõi diễn biến mực nước, chủ động phương án di chuyển người và tài sản khi cần thiết.

Trong tình huống mưa lũ diễn biến phức tạp, việc chủ động di chuyển người, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn đang được người dân Kim Tân triển khai nhằm hạn chế thiệt hại.