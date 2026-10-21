Thanh Hóa nghiên cứu trung tâm hành chính mới, không gian đô thị hai bên bờ sông Mã thêm động lực phát triển

Động lực mới cho không gian đô thị ven sông Mã

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu quy hoạch Khu trung tâm chính trị - hành chính mới tại khu đất góc ngã tư phía Đông Nam giao giữa Đại lộ Nam Sông Mã và Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, thuộc Quy hoạch phân khu Khu vực số 2 trong Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, với diện tích nghiên cứu khoảng 160 ha.

Đáng chú ý, định hướng được đặt ra không dừng ở việc xây dựng một khu trụ sở hành chính tập trung. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu việc nghiên cứu trung tâm hành chính mới phải gắn với quy hoạch tổng thể không gian hai bên bờ sông Mã, kết nối với trung tâm hiện hữu, tạo động lực phát triển khu vực phía Đông đô thị Thanh Hóa. Các yếu tố về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đê điều, thoát lũ, giải phóng mặt bằng và nguồn lực đầu tư cũng cần được tính toán đồng bộ.

Theo phương án đang được nghiên cứu, khu vực này có thể phát triển các không gian chính trị - văn hóa, tài chính - phức hợp cùng thương mại, dịch vụ, giải trí ven sông. Tuy nhiên, đây mới là ý tưởng sơ bộ, các phân khu, ranh giới và hạng mục cụ thể sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Vị trí được đề xuất xây trung tâm hành chính mới của tỉnh Thanh Hóa

Định hướng trên tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng rõ của sông Mã trong cấu trúc phát triển đô thị Thanh Hóa. Trong Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, khu vực này được tổ chức theo 3 trục phát triển, 6 trung tâm và một hành lang sinh thái tự nhiên hai bên sông Mã. Trong đó, khu vực Đông Bắc được định hướng là trung tâm dịch vụ thương mại khu vực Bắc sông Mã và trung tâm đô thị mới, tăng cường liên kết với khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định khu vực đô thị Thanh Hóa và phụ cận là cực tăng trưởng trung tâm tỉnh và cấp vùng, phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại; đồng thời khai thác giá trị lịch sử và cảnh quan hai bên bờ sông Mã.

Khi trung tâm hành chính, các khu đô thị mới, thương mại - dịch vụ và hạ tầng giao thông cùng được nghiên cứu trong một cấu trúc tổng thể, sông Mã có thêm điều kiện trở thành trục kết nối giữa các không gian phát triển thay vì chỉ đóng vai trò ranh giới tự nhiên. Đây cũng là nền tảng để những khu đô thị được đầu tư bài bản ở hai bên bờ sông gia tăng khả năng kết nối với hệ thống tiện ích, dịch vụ của đô thị Thanh Hóa.

Eurowindow Light City – Thành phố Ánh sáng bên sông Mã

Ở bờ Bắc sông Mã, Eurowindow Light City là một trong những khu đô thị quy mô lớn đang được xây dựng tại phường Nguyệt Viên. Dự án có quy mô khoảng 176 ha, tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Eurowindow Light City làm chủ đầu tư, Eurowindow Holding phát triển.

Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, sở hữu vị trí đắc địa bên bờ sông Mã, kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính tỉnh qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học các cấp, trung tâm thương mại...

Eurowindow Light City tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa

Trong bối cảnh Thanh Hóa đang nghiên cứu tổ chức lại không gian đô thị gắn với hai bờ sông Mã, Eurowindow Light City tận hưởng lợi thế nhờ khả năng kết nối với các khu vực phát triển mới. Khi mạng lưới hạ tầng và các chức năng đô thị hai bên sông tiếp tục được hoàn thiện, khoảng cách giữa bờ Bắc với lõi trung tâm và khu vực phía Đông sẽ ngày càng được rút ngắn về thời gian di chuyển.

Điểm nhấn nổi bật của Eurowindow Light City là Đại lộ Ánh sáng Di sản đầu tiên và Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam, tái hiện di sản văn hóa Đông Sơn qua các họa tiết đặc trưng. Tất cả được trình diễn bằng công nghệ chiếu sáng hiện đại hàng đầu thế giới, tạo nên một không gian giàu cảm hứng, đậm bản sắc di sản.

Hệ thống gần 200 tiện ích theo quy hoạch đáp ứng nhu cầu từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thể thao đến vui chơi, giải trí và mua sắm. Các không gian như vườn Nhật, vườn nghệ thuật điêu khắc, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, quảng trường, phố thương mại... được bố trí đan xen với cảnh quan xanh và mặt nước, hướng tới hình thành môi trường sống có đầy đủ dịch vụ ngay trong nội khu.

Không chỉ sở hữu cây xanh và mặt nước lớn, Eurowindow Light City còn đáp ứng tiêu chí công trình xanh khi sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng: cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn tiết kiệm điện. Dự án sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng facade, đèn tường tại tất cả các biệt thự, liền kề/shophouse và đèn sân vườn tại một số khu vực công cộng; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A. Khu đô thị Eurowindow Light City sử dụng hệ thống thu gom rác thải thông minh, tự động đóng mở nén rác, tự động báo đầy về trung tâm giúp thu gom rác thải nhanh chóng, giảm ô nhiễm không khí. Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn xanh thông qua việc quản lý năng lượng tiết kiệm, giảm lãng phí tài nguyên nước giúp kiến tạo môi trường sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

Kiến trúc tại Eurowindow Light City được phát triển đa dạng theo từng phân khu, tạo bản sắc riêng nhưng vẫn giữ sự thống nhất trong tổng thể. Các dòng sản phẩm gồm biệt thự, liền kề/shophouse, căn hộ chung cư, shophouse khối đế và shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che, đáp ứng nhiều nhu cầu từ an cư đến kinh doanh.

Từ dòng sông gắn với lịch sử và văn hóa xứ Thanh, sông Mã đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong định hướng phát triển không gian đô thị của tỉnh. Việc nghiên cứu trung tâm chính trị - hành chính mới cùng định hướng kết nối hai bờ mở thêm dư địa phát triển cho khu vực ven sông. Trong bức tranh đó, Eurowindow Light City với vị trí đắc địa cùng hệ thống cảnh quan, tiện ích và hạ tầng đang từng bước định hình diện mạo một “Thành phố Ánh sáng” bên sông Mã.