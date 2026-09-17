Thanh Hóa, Nghệ An chủ động sơ tán dân, ứng phó mưa lũ diễn biến phức tạp

Toàn xã Nông Cống có 278 hộ thực hiện sơ tán tại chỗ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 17/9, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mực nước các sông tiếp tục lên nhanh.

Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án “4 tại chỗ," tổ chức sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với tình huống phát sinh.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 17/9, đã có 35 địa phương tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Công tác tuần tra, canh gác đê, kiểm tra các vị trí xung yếu và chuẩn bị phương án sơ tán dân vùng bãi sông đang được các địa phương triển khai theo diễn biến thực tế.

Tại xã Nông Cống, mưa lớn từ ngày 12/9 khiến mực nước sông Yên tiếp tục dâng cao. Đến 7 giờ ngày 17/9, mực nước sông Yên đạt 4,15 m, cao hơn báo động 3 65 cm. Theo cảnh báo, đỉnh lũ trên sông Yên có khả năng đạt 4,45 m vào khoảng 10-12 giờ ngày 17/9, cao hơn đỉnh lũ năm 2017 khoảng 31 cm.

Nước lũ đã gây ngập đường, sân tại các thôn Hương Trường, Vạn Thiện, Minh Khôi, Bái Đa, Vạn Hòa, Tân Thắng, Cao Nhuận. Tại một số hộ dân khu vực trước Trường Mầm non Vạn Thiện, nước đã tràn vào nhà.

Toàn xã có 278 hộ thực hiện sơ tán tại chỗ, gồm Hương Trường 70 hộ, Minh Khôi 20 hộ, Xuân Trường 70 hộ, Vạn Thiện 40 hộ, Cao Nhuận 50 hộ, Lê Xá 10 hộ, Bái Đa 3 hộ và Vạn Hòa 15 hộ. Các hộ dân tại khu vực thường xuyên bị ngập đã chủ động kê kích tài sản, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn.

Cùng với sơ tán dân, địa phương cũng tập trung bảo vệ công trình đê điều. Lực lượng chức năng đã xử lý đắp tràn đê Bối khu vực Cao Bậu với chiều dài khoảng 20 m; xử lý vị trí tràn đê Cồn Vàng tại thôn Minh Khôi và mạch đùn, sủi tại cống Mã Lai. Tại khu vực Chợ Chuối, các hộ kinh doanh đã chủ động kê kích hàng hóa ngay trong đêm 16/9, trước khi nước lũ dâng cao.

Trước diễn biến mực nước tiếp tục dâng, xã Nông Cống đang duy trì lực lượng trực, thường xuyên cập nhật tình hình, sẵn sàng hỗ trợ người dân, nhất là các hộ ở khu vực ngập sâu.

Tại xã Tượng Lĩnh, tình trạng ngập úng cũng đang diễn biến phức tạp. Sáng 17/9, có 3/10 thôn bị ngập nặng. Tại thôn Văn Xương, cụm Thọ Xương có 67 hộ đang ở khu vực nước có khả năng tràn vào nhà. Người dân đã chủ động kê kích tài sản lên cao. Tại thôn Tượng Sơn, cụm Bòng Sơn có 232 hộ, trong đó hơn 100 hộ đã bị nước tràn vào nhà. Ngay từ chiều 16/9, các hộ đã chủ động di chuyển, kê kích tài sản; người già, phụ nữ và trẻ nhỏ được tuyên truyền, vận động di chuyển đến nhà văn hóa hoặc những hộ có vị trí cao hơn để tránh lũ. Cùng đó, tại thôn Kén, nơi có 179 hộ với 776 nhân khẩu, địa phương đã di chuyển 140 người đến khu vực cao hơn, bảo đảm an toàn...

Mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đến 6 giờ ngày 17/9, toàn tỉnh có 344 hộ có nhà bị ngập; trong đó xã Kim Tân có 215 hộ, xã Ngọc Liên 77 hộ. Có 4 nhà bị sập, đổ nhưng không gây thiệt hại về người; một nhà dân tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do sạt lở đá lăn.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 2.157ha diện tích bị ngập, 160ha ao nuôi thủy sản bị tràn. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều khu vực dân cư tại các xã Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh, Phú Lệ... cũng bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng nghìn hộ dân.

Trên các tuyến Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16, Quốc lộ 217, đường tỉnh 519 và đường tỉnh 530B ghi nhận 7 vị trí sạt lở gây tắc đường. Các đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài các điểm sạt lở, nhiều tuyến đường cũng bị ngập. Đến sáng 17/9, toàn tỉnh có 22 vị trí ngập gây tắc đường, gồm 4 vị trí trên quốc lộ và 18 vị trí trên đường tỉnh. Đối với đường liên thôn, liên xã, có 201 vị trí thuộc 40 xã bị ngập; phần lớn các khu vực này còn tuyến đường khác để người dân lưu thông.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.157 ha diện tích bị ngập, 160 ha ao nuôi thủy sản bị tràn. Riêng tại xã Nông Cống, qua rà soát sơ bộ có 115,5 ha lúa bị ngập.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ 7 giờ ngày 13/9 đến 5 giờ ngày 17/9, Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 300-450 mm. Một số nơi có lượng mưa cao hơn như Trạm Khí tượng Tĩnh Gia 459 mm, Trạm Khí tượng Như Xuân 490 mm, Trạm Thủy văn Chuối 469 mm.

Dự báo trong ngày 17/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mực nước sông Bưởi tại Kim Tân và sông Yên tại Chuối đã trên báo động 3; sông Cầu Chày tại Xuân Vinh và sông Lèn tại Trạm Thủy văn Lèn trên báo động 2; sông Mã tại Lý Nhân trên báo động 1.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai ngay việc tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động; kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, nhất là những vị trí xung yếu, cống qua đê để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán người dân ở vùng bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ."

Đến 5 giờ ngày 17/9, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang vận hành 67 trạm bơm với 271 máy bơm và 17 cống tiêu, tập trung tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng, bảo vệ sản xuất và khu dân cư…

Cũng trong sáng 17/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị nghe báo cáo và triển khai các nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh đồng thời đề nghị các ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị ngành chức năng, các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ở những khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra; chủ động nguồn cung ứng thực phẩm đáp ứng yêu cầu đối với những địa bàn bị chia cắt; đồng thời bảo đảm thông tin liên lạc; có biện pháp bảo vệ công trình nhà dân, công trình công cộng và phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Nghệ An mưa lũ diễn biến phức tạp, hàng trăm hộ dân bị ngập

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại Nghệ An, đến sáng 17/9, mực nước trên nhiều sông suối dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị ngập lụt, chia cắt hàng trăm hộ dân bị ngập, hàng ngàn hộ bị cô lập cục bộ. Một số tuyến quốc lộ bị ngập sâu các phương tiện giao thông không thể qua lại, lực lượng chức năng buộc phải đóng đường.

Tại xã Tam Thái mưa lớn kéo dài, khiến nước tại các khe, suối dâng cao. Một số vị trí có dòng chảy mạnh đã gây chia cắt, cô lập các bản Xóong Con, Khổi, Phồng, Văng Môn, Xốp Nặm, Huồi Sơn và Phá Lỏm với 631 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu cùng 2 trường học. Một số công trình trên địa bàn bị hư hỏng.

Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các thôn, bản tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước tại các khe, suối, đồng thời chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ.

Tại xã Yên Hòa, dù lượng mưa không lớn nhưng nước từ thượng nguồn đổ về lớn nên hơn 300 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu ở bản Cốc Pạt và một phần bản Yên Thắng bị cô lập.

Cao điểm nước dâng cao, nhiều cụm dân cư trên địa bàn xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An) bị nước ngập hơn 1m. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa, Nghệ An cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, địa phương đã cho dừng việc dùng thuyền đưa đón người dân qua sông Hội Nguyên. Tuy nhiên, vẫn duy trì lực lượng túc trực sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, nhất là vào ban đêm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Tại các xã hạ lưu sông Hiếu tình trạng ngập lụt cục bộ xảy ra đã ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và sản xuất của người dân. Theo đó, xã Đông Hiếu, có 101 nhà dân ngập sâu 0,6-2m, 45 hộ phải sơ tán, khoảng 400ha hoa màu bị ảnh hưởng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Hiếu chủ động nắm tình hình, duy trì lực lượng trực, chuẩn bị phương tiện và phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tại các vị trí nguy hiểm, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, bố trí người kiểm soát, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở. Từ sáng 16/7, tuyến Quốc lộ 48 xuất hiện nhiều vị trí ngập lụt cục bộ, giao thông chia cắt. Đến sáng 17/9, nước lũ đã rút, một số phương tiện giao thông gầm cao đã có thể di chuyển.

Nước lũ cũng khiến mặt đường quốc lộ 48E đoạn qua cầu khe Đá Hàn kết nối khu vực Nghĩa Đàn với xã Quỳnh Thắng bị hư hỏng nặng. Lớp bêtông nhựa trên mặt cầu và hai đầu cầu bị bong tróc, bóc tách, nứt vỡ thành nhiều mảng lớn. Ngay khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tổ chức cảnh báo, rào chắn và tạm thời kiểm soát người, phương tiện qua khu vực nguy hiểm. Đơn vị quản lý đường bộ cũng nhanh chóng có mặt để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án xử lý.

Liên quan đến hành động cứu người trong lũ, sáng 17/6, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn do mưa lũ, rất may mắn một người phụ nữ lớn tuổi đã được cứu sống kịp thời nhờ hành động dũng cảm của người dân.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước sông Hiếu dâng cao và chảy xiết. Trong lúc đi ra phía sau nhà, bà Nguyễn Thị Thúy Anh (sinh năm 1954) trú tại bản Ban, không may trượt chân ngã xuống dòng nước lũ và bị cuốn trôi xa khoảng 500 mét. Phát hiện sự việc nguy cấp, anh Nguyễn Văn Cao, trú tại Bản Ban, xã Châu Tiến đã không ngần ngại chạy dọc theo bờ sông, lao mình xuống dòng nước xiết tiếp cận đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nghĩa cử cao đẹp của anh Cao nhận được nhiều lời khen ngợi, là tấm gương sáng về tinh thần tương thân tương ái trong mùa mưa lũ./.