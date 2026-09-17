Thanh Hóa, Nghệ An bảo đảm an toàn cho người dân tại các vùng ngập sâu

Nước lũ dâng cao tại khu vực xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An. Ảnh: UBND Nghĩa Lộc

Ngày 16/9, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương ở Nghệ An. Nước từ thượng nguồn cùng các khe, suối đổ về nhanh khiến nhiều khu dân cư tại các xã Nghĩa Lộc, Đông Hiếu, Quỳnh Văn và một số địa bàn khác bị ngập.

Tại xã Nghĩa Lộc, mưa lớn từ ngày 15/9 khiến nước dâng nhanh. Các xóm Sông Lim, Đồng Lào, Nam Lộc xuất hiện nhiều điểm ngập, có nơi nước tràn vào nhà dân.

Nước lũ dâng cao tại khu gần ngã tư Đông Lào, xã Nghĩa Lộc. Ảnh: UBND xã Nghĩa Lộc

Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng, người dân khẩn trương kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản và vật nuôi khỏi khu vực thấp trũng. Lực lượng chức năng được huy động xuống từng khu dân cư để hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.

Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc hỗ trợ người dân di chuyển người và vật nuôi khỏi khu vực ngập sâu.

Các hộ dân khẩn trương đưa tài sản đến vị trí an toàn.

Vật nuôi được di chuyển đến nơi an toàn

Chính quyền xã Nghĩa Lộc đang theo dõi sát diễn biến mực nước tại các khe, suối và khu vực thấp trũng, đồng thời rà soát những hộ có nguy cơ mất an toàn để chủ động phương án hỗ trợ, di dời khi cần thiết.

Tại Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 16/9 khiến nước sông Bưởi dâng cao, gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều khu vực thuộc các xã Thành Vinh, Kim Tân.

Theo lãnh xã Thành Vinh, đến ngày 16/9, nước sông Bưởi dâng cao đã khiến 301 hộ dân với hơn 1.100 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Nhiều nhà dân bị ngập, nơi sâu nhất hơn 1,2m.

Hàng trăm hộ dân tại xã Thành Vinh bị ảnh hưởng bởi nước sông Bưởi dâng cao.

Địa phương đã di dời 15 hộ với 45 nhân khẩu tại khu vực ngập sâu; 15 hộ với 18 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở đất cũng được di chuyển đến nơi an toàn. Các hộ còn lại chủ yếu thực hiện sơ tán tại chỗ. Nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng ngập được địa phương chủ động bảo đảm.

Một số hộ dân vùng ngập sâu tại Thành Vinh được di dời đến nơi an toàn

Tại khu vực dọc Tỉnh lộ 523 và Quốc lộ 217B, đoạn từ xã Kim Tân đến xã Thành Vinh, hàng trăm hộ dân bị ngập sâu. Những gia đình có nhà cao tầng chủ động di chuyển lên tầng cao, trong khi một số hộ phải sơ tán đến nơi an toàn. Một số khu dân cư bị cô lập do nước dâng.

Mưa lũ cũng khiến hơn 5km đường giao thông trên địa bàn xã Thành Vinh bị ngập từ 0,5-1m. Trong đó, khoảng 3,5km Quốc lộ 217B bị ngập, phần còn lại là các tuyến đường liên thôn, trục thôn.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường tại xã Thành Vinh bị ngập sâu.

Trên Tỉnh lộ 523 hiện xuất hiện 3 điểm sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường. Chính quyền địa phương đang huy động phương tiện, máy móc để khẩn trương khơi thông, bảo đảm giao thông.

Tại các xã Hóa Quỳ, Trung Hạ, mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Một số tràn bị ngập, gây chia cắt cục bộ.

Đáng chú ý, tại xã Trung Hạ, đất đá từ taluy dương sạt xuống một nhà dân, làm sập một phần tường và vùi lấp khu vực giường ngủ. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.

Đất đá từ taluy dương sạt vào nhà dân tại xã Trung Hạ. Ảnh: CSCC

Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm trong trường hợp bị chia cắt kéo dài.

Điểm sạt lở đất ta luy dương tại bản Trung Thượng, xã Quan Sơn

Nhiều khu vực các xã miền núi Thanh Hóa xảy ra tình trạng sạt lở

Tại xã Nông Cống, mưa lớn kết hợp nước sông dâng cao cũng khiến khoảng 100 hộ dân bị ngập sâu gần 1m, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và đời sống.

Nhiều diện tích ruộng sản xuất tại xã Nông Cống bị ngập sâu trong nước. Ảnh: CSCC

Lực lượng chức năng xã Nông Cống khẩn trương hỗ trợ các dộ dân di dời tài sản khỏi khu vực ngập lụt.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, chính quyền các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát mực nước trên sông, suối và tại các khu vực thấp trũng; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, nhất là tại những nơi có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt giao thông.