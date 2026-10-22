Thanh Hóa: Ngăn việc đào đất, lấy xà bần tại dự án đường nối cảng hàng không Thọ Xuân

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết, hiện nay đang thực hiện hai dự án đường nối TP Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân, gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân. Đây là những công trình trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết, có tình trạng một số tổ chức, cá nhân sử dụng máy xúc, ô tô đào xúc đất vượt quá chiều sâu móng, thậm chí đào đất tại cả những khu vực không có công trình. (Ảnh do Ban Quản lý dự án cung cấp).

Theo Ban này, quá trình GPMB, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc dọc tuyến đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân sử dụng máy xúc, ô tô đào xúc đất vượt quá chiều sâu móng, thậm chí đào đất tại cả những khu vực không có công trình. Bên cạnh đó, có tình trạng lấy xà bần khi tháo dỡ nhà, vật kiến trúc thuộc phạm vi đã GPMB.

Ông Phạm Văn Lực, Phó trưởng phòng điều hành dự án 3 (Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa) cho biết: Qua nắm bắt, có hàng chục vị trí bị đào xúc, lấy xà bần trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án qua nhiều xã.

Theo chủ đầu tư, việc đào xúc đất không đúng phạm vi làm thay đổi cao độ tự nhiên, gây sai lệch so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và phát sinh tăng kinh phí dự toán xây dựng công trình.

Được biết, trước đó tháng 8/2026, trong văn bản ban hành gửi UBND các xã: Tân Ninh, Xuân Du, Hợp Tiến,Thọ Ngọc, Thọ Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã phản ánh tình trạng lợi dụng việc tháo dỡ công trình để đào xúc đất vượt quá chiều sâu móng và tại khu vực không có công trình. Ban nhận định việc này có thể ảnh hưởng đến hồ sơ thiết kế, quá trình thi công và chi phí xây dựng.

Việc đào xúc đất không đúng phạm vi làm thay đổi cao độ tự nhiên, gây sai lệch so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. (Ảnh do Ban Quản lý dự án cung cấp).

Đến tháng 10/2026, Ban tiếp tục có văn bản đề nghị cơ quan công an tăng cường lực lượng để nắm bắt tình hình, tuần tra, kiểm tra dọc tuyến đường từ cầu Nỏ Hẻn đến cảng hàng không Thọ Xuân, các địa điểm có khả năng xảy ra khai thác khoảng sản trái phép để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Xã đã tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến toàn bộ nhân dân thực hiện nghiêm túc việc chấp hành pháp luật về đất đai; không tổ chức múc đất, vận chuyển đất, san gạt tại khu vực quy hoạch đường. Đến nay, xã chưa phát hiện và lập biển xử lý trường hợp nào vi phạm.

Trao đổi về hướng xử lý, ông Phạm Văn Lực cho biết: Trong thời gian tới, Ban sẽ cho đơn vị thiết kế lên đo vẽ lại hiện trạng tại các vị trí bị tác động, làm cơ sở đánh giá cụ thể khối lượng và chi phí phát sinh của dự án.

Việc đo vẽ, rà soát hiện trạng có ý nghĩa quan trọng trong xác định mức độ thay đổi cao độ nền, khối lượng đất bị đào xúc và những tác động đối với hồ sơ thiết kế, dự toán đã được phê duyệt. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chủ đầu tư mới có thể đánh giá đầy đủ phần khối lượng phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu quản lý chặt chẽ mốc giới và phạm vi mặt bằng đã bàn giao. Kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng khi có phương tiện vào công trường đào xúc, vận chuyển hoặc san gạt đất không đúng quy định.

Dự án đường nối TP Thanh Hóa (cũ) với cảng hàng không Thọ Xuân gồm: - Đoạn cầu Nỏ Hẻn - đường tỉnh 514: Tổng mức đầu tư 1.502 tỷ đồng; nâng cấp, mở rộng 12,11km, nền đường rộng 41m, mặt đường 22m, vận tốc thiết kế 80 km/h. - Đoạn đường tỉnh 514 - đường vào cảng hàng không Thọ Xuân: Tổng mức đầu tư 1.837 tỷ đồng; nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 41m, mặt đường 22m (riêng đoạn Km9+951 - Km11+251 rộng 28m). Tính đến thời điểm hiện tại, hai dự án đã bàn giao mặt bằng 22,75/23,10km, đạt 98,5%; còn 0,35km liên quan 5 hộ dân tại xã Thọ Ngọc đang tiếp tục giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu triển khai 17 mũi thi công, giá trị thực hiện đạt khoảng 40% khối lượng hợp đồng. Hai dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.