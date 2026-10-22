Thanh Hóa nâng mức hỗ trợ cộng tác viên dân số

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa quy định mức thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, mức hưởng được phân theo quy mô hộ gia đình và điều kiện địa bàn công tác.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX vừa thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết quy định mức thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Ảnh: BTH

Cụ thể, cộng tác viên dân số làm việc tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên được hưởng mức thù lao bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/tháng. Mức này cũng áp dụng đối với cộng tác viên tại thôn đặc biệt khó khăn và thôn thuộc các xã vùng khó khăn theo quy định.

Đối với các địa bàn còn lại, mức thù lao bằng 0,4 lần mức lương cơ sở/tháng. Người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố đồng thời thực hiện nhiệm vụ cộng tác viên dân số cũng được hưởng thù lao theo quy định đối với nhiệm vụ kiêm nhiệm.

Cộng tác viên dân số Thanh Hóa tham gia một sự kiện do ngành y tế địa phương tổ chức. Ảnh: CCDSTH

Việc phân mức hỗ trợ theo quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn nhằm tính đến sự khác biệt về điều kiện làm việc, khối lượng nhiệm vụ, đồng thời quan tâm hơn đến lực lượng thực hiện công tác dân số tại những nơi còn nhiều khó khăn.

Gỡ khó về nhân lực từ cơ sở

Chính sách mới được ban hành trong bối cảnh công tác dân số tại Thanh Hóa còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về tổ chức bộ máy, nguồn lực và chất lượng đội ngũ làm nhiệm vụ tại cơ sở.

Theo đánh giá về thực trạng công tác dân số của tỉnh, mô hình tổ chức hoạt động có nhiều thay đổi, hệ thống bộ máy Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thiếu ổn định, chưa đồng bộ từ tỉnh đến xã. Sau khi sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện, sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác dân số có nơi giảm sút, thậm chí gần như khoán trắng cho cơ quan chuyên trách.

Nguồn lực đầu tư hạn hẹp khiến hiệu quả triển khai một số chương trình, đề án chưa cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ở một số nơi xuống cấp; nhân lực thực hiện dịch vụ kỹ thuật còn thiếu, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp kịp thời các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nhất là tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, nhận thức về công tác dân số và phát triển ở một số địa phương chưa đầy đủ. Có nơi còn chủ quan trước kết quả giảm sinh, chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Sự phối hợp liên ngành thiếu chặt chẽ, hoạt động kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, khiến việc phát hiện và xử lý vi phạm gặp khó khăn.

Đáng chú ý, chất lượng đội ngũ cán bộ dân số không đồng đều, năng lực ở một số địa bàn cấp xã còn hạn chế. Đội ngũ cộng tác viên dân số tại thôn, bản, tổ dân phố phần lớn phải kiêm nhiệm công việc khác, trong đó có trường hợp Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ đảm nhận thêm nhiệm vụ dân số. Việc thường xuyên thay đổi nhân sự, thiếu ổn định và hạn chế về động lực làm việc ảnh hưởng đến tính liên tục, hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, vận động người dân.

Tạo động lực để cộng tác viên yên tâm công tác

Trong bối cảnh đó, việc HĐND tỉnh ban hành chính sách quy định cụ thể mức thù lao hằng tháng có ý nghĩa thiết thực đối với lực lượng cộng tác viên dân số. Chính sách tạo căn cứ thống nhất cho việc chi trả, góp phần cải thiện thu nhập và động viên những người trực tiếp bám địa bàn, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số.

Tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên dân số tại Thanh Hóa. Ảnh: CCDSTH

Mức thù lao được xác định theo từng nhóm địa bàn cũng thể hiện sự quan tâm đến những nơi có quy mô dân cư lớn hoặc điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đây là cơ sở để tăng cường động lực, từng bước ổn định đội ngũ, hạn chế tình trạng biến động nhân sự và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo Nghị quyết, kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm. Việc chi trả phải đúng đối tượng, đúng mức, công khai, minh bạch và không trùng lặp thù lao đối với cùng một nhiệm vụ.

Chính sách mới không chỉ hướng đến quyền lợi của cộng tác viên mà còn góp phần củng cố mạng lưới dân số tại cơ sở. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, cùng với bảo đảm chế độ thù lao, Thanh Hóa cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường đầu tư nguồn lực, bồi dưỡng chuyên môn và cải thiện điều kiện hoạt động cho đội ngũ làm công tác dân số.

Đây sẽ là những yếu tố quan trọng giúp lực lượng cộng tác viên yên tâm gắn bó, nâng cao chất lượng tuyên truyền và đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới.