Các đại biểu đồng chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Dự và đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Tô Anh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; PGS, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn phát biểu đề dẫn hội thảo.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, PGS, TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Mục tiêu không chỉ là sắp xếp tổ chức mà quan trọng hơn là xây dựng nền quản trị hiện đại, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển. Đối với Thanh Hóa, cần có phương thức quản trị phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, đồng thời bảo đảm sự điều phối thống nhất.

Quang cảnh hội thảo.

Với hơn 100 tham luận, các đại biểu tập trung phân tích thực tiễn tổ chức bộ máy, phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phân cấp, phân quyền và cơ chế phối hợp giữa cấp tỉnh với cấp xã. Nhiều ý kiến chỉ rõ những khó khăn về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và năng lực thực thi nhiệm vụ ở cơ sở; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị và kiến tạo phát triển; phát huy vai trò chủ động của chính quyền trong huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kết nối các không gian phát triển, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn xã hội.

PGS, TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tổng kết hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, các tham luận, ý kiến trao đổi đã làm rõ những yêu cầu đặt ra về hoàn thiện thể chế, chính sách, bảo đảm hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ - nhân tố quyết định hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tổng kết hội thảo.

Đồng chí nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền phải gắn với bảo đảm đầy đủ điều kiện thực thi, nhất là nhân lực, kinh phí và chuyên môn nghiệp vụ. Thanh Hóa cần tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực cán bộ, công chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Các giải pháp phải được cụ thể hóa theo hướng rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và kết quả thực hiện.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu bế mạc và tiếp thu tại hội thảo.

Phát biểu tiếp thu và bế mạc hội thảo, đồng chí Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, tỉnh sẽ chuyển hóa kết quả hội thảo thành các kiến nghị chính sách có cơ sở khoa học, khả thi; đánh giá đúng năng lực quản trị và điều kiện thực thi nhiệm vụ của từng xã, phường, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực điều phối của cấp tỉnh, hỗ trợ cấp xã chủ động, đủ năng lực, trách nhiệm, gắn đổi mới quản trị với khai thác hiệu quả các động lực và không gian phát triển mới.