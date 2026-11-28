Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Ngày 28/11, tại phường Hạc Thành, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Thanh Hóa là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế với không gian phát triển đa dạng, từ miền núi, trung du, đồng bằng đến đô thị, ven biển và biên giới.

Trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã. Hiện nay, Thanh Hóa còn 166 xã, phường. Việc mở rộng không gian phát triển cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý, điều hành ở cơ sở.

Quy mô các đơn vị hành chính có sự chênh lệch lớn: xã có diện tích gần 200km², trong khi xã nhỏ nhất chỉ hơn 15km²; đơn vị đông dân nhất gần 190.000 người, còn đơn vị ít dân nhất chưa đến 3.000 người. Thực tiễn này đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ từ thể chế, phương thức điều hành đến năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức.

Chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, kiến tạo phát triển

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là sự thay đổi lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước.

Khi không còn cấp huyện, quan hệ giữa tỉnh và xã trở nên trực tiếp hơn, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân định lại. Tuy nhiên, sắp xếp tổ chức bộ máy mới chỉ là điều kiện cần. Mục tiêu quan trọng hơn là chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị và kiến tạo phát triển.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Minh Hiếu)

Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, hiệu quả cải cách không chỉ thể hiện ở số đầu mối được cắt giảm mà phải được đánh giá qua chất lượng giải quyết công việc, dịch vụ công, môi trường sản xuất, kinh doanh và niềm tin của người dân.

Bộ máy tinh gọn phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; thẩm quyền được giao cho cơ sở phải đi đôi với khả năng giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác và công bằng. Chính quyền cần có năng lực xác định mục tiêu, dự báo rủi ro, huy động nguồn lực và chịu trách nhiệm về kết quả.

Đối với Thanh Hóa, yêu cầu này càng rõ nét khi địa bàn có sự đa dạng về điều kiện phát triển. Cấp tỉnh cần nâng cao năng lực hoạch định chiến lược, điều phối nguồn lực và giải quyết các vấn đề liên ngành, liên xã; cấp xã phải chủ động giải quyết công việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp và trực tiếp tham gia phát triển địa phương.

Việc phân cấp, phân quyền cần gắn với bảo đảm nguồn lực, kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được nhận diện để kiến nghị Trung ương tháo gỡ.

Từ thực tiễn này, PGS.TS Đoàn Minh Huấn gợi mở 4 nhóm vấn đề cần tập trung: Đổi mới quản trị theo hướng hiện đại; tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực và hình thành các cực tăng trưởng; khơi thông động lực từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trong quá trình phát triển.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung phân tích năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp, mối quan hệ giữa tư duy quản trị với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. Nhiều ý kiến cũng đề cập tiềm năng kinh tế tầm thấp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu dùng chung, chuyển đổi số và phát triển các động lực kinh tế mới.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu bế mạc hội thảo.

Trong phiên tọa đàm, các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trao đổi về hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền, tháo gỡ rào cản đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy liên kết giữa chính quyền với doanh nghiệp, phát triển du lịch, dịch vụ và kết nối các không gian kinh tế.

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phân cấp, phân quyền chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm các điều kiện thực thi, nhất là nhân lực, kinh phí và chuyên môn nghiệp vụ. Thanh Hóa cần đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, chú trọng khả năng xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở.

Ông cũng nhấn mạnh cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; kịp thời nhân rộng cách làm hiệu quả, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với những lĩnh vực cán bộ còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Cụ thể hóa các giải pháp, lấy người dân làm thước đo

Tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng khẳng định, tỉnh sẽ tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước hết, tỉnh sẽ chuyển hóa kết quả hội thảo thành các kiến nghị chính sách có cơ sở khoa học, tính khả thi và khả năng kiểm chứng; phân định rõ vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, nội dung cần kiến nghị Trung ương và những vấn đề có thể lựa chọn thí điểm. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn và kết quả cụ thể.

Thứ hai, đánh giá năng lực quản trị và điều kiện thực thi của từng xã, phường, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Tỉnh nghiên cứu xây dựng “Bản đồ năng lực quản trị cấp xã”, làm rõ nguồn lực, năng lực tổ chức thực hiện và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; lựa chọn địa bàn đại diện thí điểm trong quý I/2027 để hoàn thiện và nhân rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tiếp thu, định hướng triển khai trong thời gian tới. (Ảnh: Minh Hiếu)

Thứ ba, xây dựng cấp tỉnh mạnh về hoạch định, điều phối, hỗ trợ; cấp xã chủ động, đủ năng lực và tự chịu trách nhiệm. Tập trung tháo gỡ những bất cập về thẩm quyền, quy trình, phối hợp; tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho cơ sở. Việc phân cấp, phân quyền phải gắn với bảo đảm nguồn lực, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thứ tư, gắn đổi mới năng lực quản trị với khai thác các động lực, không gian phát triển mới; xây dựng giải pháp phù hợp với từng địa bàn, từ đô thị, công nghiệp, cảng biển đến đồng bằng, ven biển, miền núi, biên giới. Trong đó, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết nguồn lực và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, thành công của chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ được đánh giá bằng việc tinh gọn bộ máy mà quan trọng hơn là năng lực hành động, chất lượng phục vụ nhân dân, hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư và những giá trị thiết thực mang lại cho sự phát triển của địa phương.