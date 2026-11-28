Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thanh Hóa, các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện các địa phương.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BTH

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho biết, trước khi sắp xếp, Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã; hiện nay còn 166 xã, phường. Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm sự thống nhất trong điều hành, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng địa phương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, vấn đề quan trọng không chỉ là tổ chức bộ máy tinh gọn mà còn phải bảo đảm mỗi xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: BTH

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước. Mục tiêu cao hơn là xây dựng nền quản trị hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng thời phát huy vai trò kiến tạo phát triển của chính quyền.

Các ý kiến tại hội thảo tập trung vào những vấn đề trọng tâm như hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và nguồn lực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết giữa các vùng, lĩnh vực kinh tế và khai thác những động lực tăng trưởng mới.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: BTH

Đáng chú ý, nhiều đại biểu đề xuất đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dùng chung, trí tuệ nhân tạo, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cơ sở; tháo gỡ rào cản trong thủ tục đầu tư, kinh doanh, phát triển du lịch, dịch vụ và kết nối không gian đô thị, công nghiệp, cảng biển, nông nghiệp. Đại diện một số xã, phường cũng chia sẻ những khó khăn thực tiễn, kiến nghị tăng cường hỗ trợ chuyên môn, bảo đảm nguồn lực và phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: BTH

Phát biểu bế mạc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức. Việc phân cấp, phân quyền chỉ phát huy hiệu quả khi đi đôi với bảo đảm nhân lực, kinh phí, chuyên môn nghiệp vụ và cơ chế kiểm soát trách nhiệm. Đồng thời, cần có chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: BTH

Tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho biết, tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa các kiến nghị thành nhiệm vụ, giải pháp có địa chỉ, lộ trình và kết quả rõ ràng; nghiên cứu xây dựng “Bản đồ năng lực quản trị cấp xã”, lựa chọn địa bàn thí điểm trong quý I/2027. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực cấp cơ sở và khai thác hiệu quả các tiềm năng, không gian phát triển mới.

Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng, góp phần cung cấp luận cứ lý luận và thực tiễn để Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị địa phương 2 cấp. Qua đó, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự phục vụ Nhân dân và tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững.