Tham gia hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản...

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh hiện có 166 xã, phường. Với quy mô địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đa dạng, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới phương thức quản trị phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, vừa bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức, điều hành, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền cơ sở.

Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền cấp xã, phường, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả; đồng thời khai thác tiềm năng, lợi thế, mở rộng cơ hội phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi không còn cấp huyện, mối quan hệ công tác giữa cấp tỉnh và cấp xã được thiết lập trực tiếp, đòi hỏi phải phân định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp. Mục tiêu quan trọng hơn cả là xây dựng bộ máy quản trị hiện đại, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển.

Từ thực tiễn của Thanh Hóa, PGS.TS Đoàn Minh Huấn gợi mở 4 nhóm vấn đề cần tập trung thảo luận, gồm: Đổi mới phương thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng quản trị hiện đại; tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực và hình thành các cực tăng trưởng; khơi thông động lực tăng trưởng từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới; bảo đảm an ninh, an toàn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí cũng lưu ý, mọi quyết định về quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu, phát triển du lịch và công nghệ phải gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế và an ninh dữ liệu. Trong đó, cần nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các vấn đề ngay từ cơ sở, quản lý tốt những rủi ro phát sinh trong đầu tư, đất đai, môi trường và không gian số.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp đã tập trung phân tích những yêu cầu mới đối với năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng liên kết đô thị, công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp; khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển nền tảng số và nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là yêu cầu bảo đảm nhân lực, kinh phí, chuyên môn nghiệp vụ tương xứng với nhiệm vụ được phân cấp.

Phát biểu bế mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những ý kiến tham luận, trao đổi có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần nhận diện những vấn đề đặt ra trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa. Đồng chí nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với bảo đảm đầy đủ các điều kiện thực thi, nhất là về nhân lực, kinh phí và năng lực chuyên môn.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hiệu quả, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đặc biệt, cần tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ, công chức, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao khả năng xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng khẳng định, tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, coi đây là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm sau hội thảo. Trong đó, khẩn trương chuyển hóa các kết quả thảo luận thành kiến nghị chính sách cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn và kết quả cần đạt được; đánh giá năng lực quản trị, điều kiện thực thi của từng xã, phường, nghiên cứu xây dựng “Bản đồ năng lực quản trị cấp xã” và lựa chọn địa bàn đại diện để thí điểm trong quý I/2027.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, xây dựng cấp tỉnh mạnh về hoạch định, điều phối, hỗ trợ, cấp xã chủ động, đủ năng lực và tự chịu trách nhiệm; gắn đổi mới năng lực quản trị với khai thác hiệu quả các động lực, không gian phát triển mới, thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển bền vững.

Khẳng định thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải được đo bằng năng lực hành động, chất lượng phục vụ nhân dân, hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư và những giá trị thiết thực mang lại cho sự phát triển của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, lộ trình thực hiện và kết quả đối với từng nhiệm vụ, giải pháp.