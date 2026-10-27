Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách lĩnh vực vệ sinh môi trường

Trong thời gian qua, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp môi trường được giao; tổ chức phê duyệt dự toán và triển khai các hoạt động công ích vệ sinh môi trường và kiến thiết thị chính, bảo đảm chủ động, đúng quy định pháp luật, sát với thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, đáp ứng yêu cầu tối thiểu về giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, việc xác định khối lượng, đơn giá dịch vụ công ích ở một số địa phương còn lúng túng, chưa sát với định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá phù hợp; việc đấu thầu, đặt hàng còn chưa kịp thời, chưa chủ động trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường phát sinh trên địa bàn.

Công tác thu gon, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại Thanh Hóa.

Để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chi cho lĩnh vực vệ sinh môi trường và kiến thiết thị chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, các xã, phường được giao nhiệm vụ rà soát và ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách. Căn cứ định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp môi trường được giao, UBND các xã, phường chủ động rà soát, cân đối ngân sách cấp xã để ưu tiên bố trí tối thiểu kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung theo định mức cho công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và kiến thiết thị chính; tăng cường huy động các nguồn thu ngân sách xã và lồng ghép các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị, xử lý dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, chỉnh trang cảnh quan trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đối với công tác quản lý và tổ chức thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, UBND các xã, phường lập và phê duyệt danh sách đầy đủ các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thuộc đối tượng nộp giá dịch vụ vệ sinh môi trường. Tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Chấm dứt ngay tình trạng thả nổi hoặc giao thôn tự thỏa thuận thu chi không đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đới với công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công ích, UBND các xã, phường hoàn thành, thẩm định dự toán và tổ chức đấu thầu, đặt hàng dịch vụ công ích về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và duy trì vệ sinh môi trường, kiến thiết thị chính. Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 05 năm, phù hợp với quy định pháp luật, điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Bảo đảm hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/01/2027, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát giá dịch vụ, xây dựng, trình UBND tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Mức giá này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hài hòa giữa khả năng đóng góp của người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và yêu cầu duy trì chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường; đảm bảo bù đắp chi phí thực tế và giảm áp lực cấp bù từ ngân sách. Thời hạn hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2026.

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường sống trên địa bàn tỉnh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh môi trường và kiến thiết thị chính theo khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, duy trì thường xuyên các hoạt động công ích và kịp thời xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Ngoài ra, sở này phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên về kiến thiết thị chính, vệ sinh môi trường tại các xã, phường, bảo đảm đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm và hiệu quả.

Kịp thời hướng dẫn, giải đáp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình lập dự toán, phân bổ, sử dụng kinh phí, nghiệm thu khối lượng, thanh toán và quyết toán theo quy định; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Nhìn từ góc độ môi trường, những chỉ đạo trên của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là rất cần thiết, cụ thể, đúng và trúng vào những bất cập, tồn tại đang khiến công tác bảo đảm vệ sinh, môi trường, cảnh quan đô thị trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chỉ đạo cũng sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng cảnh quan và môi trường sống trên địa bàn tỉnh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn nữa.