Thanh Hóa: Nắm chắc nguồn, nâng cao chất lượng tuyển quân

Chủ động từ sớm, từ cơ sở

Giữa tháng 10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2027 đang được triển khai khẩn trương. Tại xã Hoằng Giang, những thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ đã được Ban CHQS xã tiếp nhận, động viên, góp phần tạo khí thế phấn khởi trước mùa tuyển quân mới.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa thâm nhập, vận động thanh niên nhập ngũ.

Tại xã Thọ Xuân, đến nay đã có 15 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Công dân Lê Văn Quyết ở thôn Xuân Giang 2 chia sẻ: “Với tôi, được đứng trong hàng ngũ Quân đội là niềm tự hào lớn. Tôi mong muốn được thử thách, rèn luyện trong môi trường quân ngũ để trui rèn bản lĩnh, ý chí và tính kỷ luật”.

Cùng với tuyên truyền, vận động thanh niên, Ban CHQS xã Thọ Xuân phối hợp với các ngành, đoàn thể và thôn, tổ dân phố rà soát, nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng công dân; thăm hỏi, động viên gia đình có con em thuộc diện sơ tuyển, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Cách làm này góp phần tạo sự đồng thuận, giúp thanh niên yên tâm thực hiện NVQS.

Xã Hoằng Giang được hình thành sau sắp xếp 4 đơn vị hành chính, công tác quản lý nguồn đặt ra yêu cầu cao hơn do địa bàn rộng, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ lớn, nhiều người đi học tập, làm việc ngoài địa phương. Đến nay, xã đã rà soát hơn 900 nguồn, trong đó có gần 30 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thượng tá Hoàng Văn Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hoằng Giang cho biết: Đơn vị chủ động tham mưu với Hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tổ dân phố rà soát, phân loại, quản lý nguồn; phối hợp với lực lượng công an cập nhật biến động dân cư, tránh bỏ sót công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS.

Thanh niên xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Theo Thượng tá Nguyễn Khắc Đạt, Trưởng ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, năm 2026, toàn tỉnh có 37.064 công dân tham gia khám sơ tuyển tại 166 xã, phường, trong đó 16.705 công dân đủ điều kiện khám tuyển. Kết quả này là cơ sở để các địa phương rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng quản lý nguồn ngay từ đầu.

Bám sát tiến độ, nâng cao chất lượng tuyển quân

Ngày 11-9-2026, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Theo đó, Ban CHQS các xã, phường phối hợp với chính quyền và các lực lượng liên quan rà soát đến từng hộ gia đình, từng công dân; kê khai thông tin, quản lý chặt chẽ nguồn, chú trọng thanh niên đi làm ăn xa, đang học tập và công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Việc xét duyệt các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ phải bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Theo kế hoạch, công tác sơ tuyển sức khỏe phải hoàn thành trong tháng 10-2026; khám tuyển sức khỏe NVQS hoàn thành trước ngày 15-12-2026. Đây là những mốc thời gian quan trọng, đòi hỏi các địa phương phải chủ động chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện chặt chẽ, không để chậm tiến độ.

Được biết, năm 2027, Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 4.400 công dân nhập ngũ, trong đó có gần 560 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu, cùng với rà soát, quản lý nguồn, các địa phương đang thực hiện nghiêm quy trình sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt hồ sơ; phối hợp xác minh tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa của công dân, bảo đảm tuyển chọn đúng đối tượng, đủ số lượng, nâng cao chất lượng.

Thanh niên xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đến Ban CHQS xã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để bảo đảm công tác tuyển quân năm 2027 được triển khai chặt chẽ, đúng kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 18 đoàn công tác do thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, thủ trưởng các phòng làm tổ trưởng, với thành viên là những cán bộ có kinh nghiệm trong công tác tuyển quân. Các đoàn trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường thực hiện nhiệm vụ ngay từ cơ sở, xuyên suốt từ khâu sơ tuyển đến khi hoàn thành công tác tuyển quân năm 2027.

Thực tiễn công tác tuyển quân năm 2026 cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, một số địa phương còn hạn chế trong quản lý nguồn, cập nhật biến động công dân và phối hợp thẩm tra, xác minh hồ sơ. Vì vậy, việc khắc phục những hạn chế này ngay từ đầu có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tuyển quân năm 2027.

Với phương châm tuyển quân “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó, Thanh Hóa đang tập trung thực hiện từng bước theo đúng kế hoạch, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự cơ sở với kết quả tuyển quân. Chủ động tạo nguồn, quản lý chắc công dân, thực hiện công khai, công bằng và đúng pháp luật là cơ sở để tỉnh Thanh Hóa hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027.