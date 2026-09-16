Thanh Hóa: Mực nước sông dâng cao, chủ động sơ tán 191 hộ/734 khẩu

Lãnh đạo xã Linh Sơn, Thanh Hóa xuống hiện trường hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Từ ngày 13/9 đến ngày 16/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 250 - 400mm, một số nơi có lượng mưa lớn như khí tượng Tĩnh Gia 459 mm, Khí tượng Nga Sơn 435mm, thủy văn Cự Thôn 442mm, thủy văn Lèn 433 mm. Dự báo từ chiều 16/9 đến sáng 17/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn khiến mực nước trên các sông đang dao động lên, trên sông Bưởi tại thủy văn Kim Tân là +11.81m, dưới báo động 3 là 0,19m; dự báo mực nước lũ trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân có khả năng lên mức Báo động III +12.00 m vào lúc 18h-21 giờ ngày 16/9 và còn tiếp tục lên. Mực nước sông Yên tại thủy văn Chuối là +3.37m dưới báo động 3 là 0,13m; sông Cầu Chày tại thủy văn Xuân Vinh là +8.17m trên báo động 1 là 0,17m.

Nước lũ trên sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm nhà dân ở các xã Thành Vinh, Kim Tân, Thạch Bình… bị ngập sâu trong nước. Tại những khu vực ngập sâu, các hộ có nhà cao tầng chủ động di chuyển lên tầng trên, các hộ ở nhà cấp 4 đã sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng đã bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ tại các vị trí ngập sâu, chăng dây và cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại những khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng đồng thời thường xuyên kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân khi cần thiết.

Trước dự báo mực nước các sông đang dâng cao do mưa lũ, chiều 16/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều và nhân dân. Trong đó Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Cũng như chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo báo nhanh từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh, mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào 7 khu dân cư với 613hộ/2.439 khẩu ở các xã Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh… Hiện tại trong khu vực có đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường. Tính đến chiều 16/9, đã có 90 nhà của các hộ dân ở xã Kim Tân bị ngập dưới 1m; 4 nhà bị sập đổ, bị ảnh hưởng do sạt lở đất ở tổ dân phố Nam Sơn (phường Nghi Sơn), thôn Châu Lộc (xã Triệu Lộc) và 1 nhà bị ảnh hưởng do đá lăn tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ.

Trên các tuyến đường Quốc lộ/tỉnh lộ có 10 vị trí sạt lở gây tắc đường, trong đó có 6 vị trí trên quốc lộ 15C, QL.217. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa hiện có 30 vị trí bị ngập cục bộ, trong đó có 5 vị trí trên quốc lộ 15, 47, 217B và 25 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ. Đơn vị quản lý đường bộ đang chỉ đạo, bố trí máy mọc, vật tư để xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông cũng như lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Trưa 16/9, Công an xã Yên Khương nhận tin báo phát hiện một thi thể mắc cạn tại đoạn suối qua bản Tứ Chiềng. Qua xác minh, nạn nhân là anh L.V.X (sinh năm 1981, trú tại bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương) gặp nạn khi đi qua suối, trượt chân, bị nước cuốn trôi, va đập vào đá dẫn đến tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Yên Khương đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước diễn biến mưa lớn, nước tại các sông, suối tiếp tục dâng cao, chảy xiết, tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân chủ động bảo đảm an toàn, không đi qua các khu vực ngầm tràn, suối khi nước dâng cao cũng như không xuống sông, suối để bắt cá, vớt củi hoặc thực hiện các hoạt động khác khi dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm.

Để ứng phó với thiên tai, các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan của tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khẩn trương khắc phục tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động trên 900 lượt cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai; Công an tỉnh đã huy động 4.496 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai… Ngành Nông nghiệp đã vận hành liên tục 55 trạm bơm tiêu với 207 máy bơm, mở tối đa các cửa cống, trục vớt rác và khơi thông dòng chảy để bảo vệ cây trồng và hạn chế ngập úng do mưa lớn.