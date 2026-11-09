Thanh Hóa: Mưa lũ, sạt lở nhiều nơi, khẩn cấp sơ tán người dân

Trước diễn biến phức tạp của không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng, đặc biệt khi mực nước sông Yên liên tục dâng cao và vượt báo động III, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nhiều nơi bị ngập sau mưa lớn

Theo ghi nhận, mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh đã khiến nhiều khu vực tại Thanh Hóa có lượng mưa rất cao. Một số điểm đo ghi nhận lượng mưa như Thanh Tân 449mm, Như Xuân 403mm, Hồ Khe Dài 349mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 9/11, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa có nơi vượt 120mm. Đáng chú ý, mực nước sông Yên tại trạm Chuối lúc 9h cùng ngày đạt 3,72m, vượt báo động III là 0,22m và tiếp tục có xu hướng dâng lên.

Nước trên sông Yên, sông Chuối tiếp tục dâng cao

Đến 14h ngày 9/11, mực nước sông Yên đã tăng lên 4,34m, cao hơn báo động III tới 84cm. Lượng nước lớn từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến nguy cơ ngập lụt tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp trên địa bàn, đặc biệt là xã Nông Cống, gia tăng.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Nông Cống đã khẩn trương chỉ đạo các thôn thông báo đến người dân chủ động triển khai biện pháp phòng tránh; kê kích, di chuyển tài sản, vật dụng có giá trị đến nơi cao ráo, an toàn. Các hộ dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu được yêu cầu đặc biệt quan tâm bảo vệ người già, trẻ nhỏ và những người dễ bị tổn thương.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, tuyệt đối không đi qua khu vực nước chảy xiết, ngập sâu và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khi có yêu cầu sơ tán, di dời.

Cây xanh bật gốc tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cẩm Thủy

Tại xã Thanh Kỳ, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại đáng kể về giao thông và sản xuất. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, trong 24 giờ, từ 10h ngày 8/11 đến 10h ngày 9/11, tổng lượng mưa đo được trên địa bàn lên tới 470mm.

Mưa lớn khiến 7 tràn qua đường bị ngập sâu từ 0,5-1m, gây chia cắt giao thông. Trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Phát Vinh, xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá, cây cối đổ ngã xuống đường, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại.

Đặc biệt, cầu Bái Sim trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua địa bàn xã Thanh Kỳ, cũng xảy ra sự cố sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Xã Cẩm Thủy cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở

Tại xã Thanh Quân, qua kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương phát hiện nguy cơ sạt lở đất tại một số khu vực do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, địa phương đã chủ động rà soát, tổ chức di dời 3 hộ dân với tổng số 19 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Trong khi đó, tại xã Cẩm Thủy, nguy cơ sạt lở đất, đá tại khu vực đồi Chẩu - đồi Khoai, thôn Ngọc Thịnh đang khiến chính quyền địa phương đặc biệt lo ngại. Qua kiểm tra tại diện tích đất trồng rừng sản xuất của hộ ông Hà Văn Thi, thuộc lô 24, khoảnh 4, tiểu khu 359, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên diện tích khoảng 700-1.000m².

Trong đó, vết nứt lớn nhất dài khoảng 70m, rộng từ 0,3-0,4m; một số vị trí đã tụt thấp từ 0,4-0,8m so với nền hiện trạng. Khối lượng đất, đá có nguy cơ sạt trượt được ước tính trên 120.000m³.

Đáng lo ngại, phía dưới chân đồi hiện có 6 hộ dân với 22 nhân khẩu sinh sống, khoảng cách từ khu vực xuất hiện vết nứt đến những hộ dân gần nhất chỉ khoảng 180m. Trong số này có người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em, là những đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ khi xảy ra tình huống thiên tai.

Các lực lượng được giao nhiệm vụ khoanh vùng, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, thông tin rộng rãi để người dân biết và chủ động phòng tránh; thường xuyên theo dõi diễn biến các vết nứt, rà soát các hộ dân trong vùng ảnh hưởng, chuẩn bị phương án di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Đặc biệt, chính quyền địa phương yêu cầu tuyệt đối không để người dân đi vào khu vực có nguy cơ sạt trượt, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cẩm Thủy cây xanh bật gốc, ngã ra sân trường. Rất may không có thương vong.

Theo nhận định, tình hình mưa lũ tại Thanh Hóa vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là khi lượng mưa lớn kéo dài, đất đã bão hòa nước và mực nước các sông tiếp tục dâng cao. Các địa phương đang tập trung rà soát những khu vực xung yếu, chủ động phương án sơ tán người dân, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt các điểm ngập sâu, sạt lở và các tuyến giao thông bị chia cắt.

Các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao được khuyến cáo không chủ quan, theo dõi sát thông tin cảnh báo và chấp hành nghiêm hướng dẫn của chính quyền, lực lượng chức năng.