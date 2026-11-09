Thanh Hóa: Mưa lũ làm sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn - Bãi Trành

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Kỳ, sự cố xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 9-11. Do mưa lớn kéo dài suốt đêm, nước sông, suối dâng cao, dòng chảy xiết đã làm sập một bên mố cầu Bái Sim; bên còn lại xuất hiện tình trạng xê dịch, lún sâu.

Mặt đường bê tông bị nứt vỡ, sụt lún nghiêm trọng, phần nền đường và kết cấu phía dưới bị nước lũ cuốn trôi. Sự cố khiến các phương tiện không thể lưu thông qua cầu.

Mố cầu Bái Sim (đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng xê dịch, lún sâu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Kỳ đã báo cáo cấp trên, đồng thời huy động lực lượng quân sự, công an và các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Các lực lượng tổ chức căng dây, đặt cảnh báo, hướng dẫn phương tiện dừng lưu thông, không đi vào khu vực cầu bị hư hỏng; phối hợp kiểm soát hai đầu cầu, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện trời tiếp tục mưa, nước lũ dâng cao.

Trung tá Đặng Ngọc Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Kỳ cho biết: Ban CHQS xã đã chủ động huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ. Trọng tâm là tổ chức cảnh giới, phân luồng, hướng dẫn người dân và các phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các biển báo, dây cảnh giới, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Các lực lượng duy trì phối hợp, sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh do mưa lũ.

Mặt đường bê tông bị nứt vỡ, sụt lún nghiêm trọng.

Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành dài hơn 50km, kết nối Cảng Nghi Sơn với Quốc lộ 1, đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và đường Hồ Chí Minh. Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ vận chuyển hàng hóa từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến các địa phương phía Tây tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Vì vậy, sự cố sập mố cầu Bái Sim không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, mà còn tác động đến hoạt động vận tải trên tuyến.

Hiện các lực lượng chức năng đang kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng của công trình, nghiên cứu phương án khắc phục và tổ chức phân luồng giao thông phù hợp.

Ban CHQS xã Thanh Kỳ duy trì lực lượng bảo đảm an toàn giao thông tại hiện trường. Ảnh: NGỌC HOÀNG

Theo dự báo, từ ngày 9 đến 12-11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát tình hình mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.