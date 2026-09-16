Thanh Hóa mưa lũ diễn biến phức tạp, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 13 đến ngày 16/9, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 250-400mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như Tĩnh Gia 459mm, Nga Sơn 435mm, Cự Thôn 442mm và Lèn 433mm.

Mưa lớn diễn ra nhiều ngày qua tại Thanh Hóa. Lượng mưa phổ biến 250-400mm.

Mưa lớn khiến mực nước nhiều sông tiếp tục lên nhanh. Tại sông Bưởi, mực nước ở trạm thủy văn Kim Tân chiều 16/9 ở mức 11,81m, chỉ thấp hơn báo động III 0,19m và được dự báo có khả năng đạt báo động III trong tối cùng ngày.

Nước lũ dâng cao đã khiến hàng trăm nhà dân tại các xã Thành Vinh, Kim Tân, Thạch Bình… bị ngập. Tại những khu vực ngập sâu, các hộ dân chủ động di chuyển lên tầng cao; những hộ ở nhà cấp 4 được chính quyền hỗ trợ sơ tán.

Nhiều hộ gia đình ở xã Thành Vinh bị ngập

Đến chiều 16/9, các địa phương trong tỉnh đã sơ tán 191 hộ với 734 nhân khẩu ở những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa lũ đến nơi an toàn. Người dân tại các điểm sơ tán được bảo đảm lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết.

Tình trạng ngập lụt cũng xuất hiện tại nhiều khu dân cư. Có 7 khu dân cư bị ngập cục bộ đường vào, ảnh hưởng 613 hộ với 2.439 nhân khẩu; riêng xã Kim Tân ghi nhận 90 nhà dân bị ngập dưới 1m.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn

Mưa lũ còn gây thiệt hại về nhà cửa và giao thông. Toàn tỉnh ghi nhận 4 nhà bị sập, đổ hoặc ảnh hưởng do sạt lở đất, đá lăn. Trong đó có một căn nhà tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do đá lăn. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có 10 điểm sạt lở gây tắc đường và 30 vị trí ngập cục bộ. Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, suối khi nước dâng cao, không xuống sông, suối bắt cá, vớt củi trong thời điểm dòng nước chảy xiết.

Nhiều tuyến đường tại khu vực miền núi Thanh Hóa bị sạt lở

Để ứng phó, lực lượng quân đội đã huy động hơn 900 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trong khi Công an tỉnh huy động gần 4.500 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân. Các đơn vị thủy lợi vận hành hàng chục trạm bơm, cống tiêu để tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng.

Theo dự báo đêm 17/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn, phổ biến 50-90mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở mức rất cao tại nhiều khu vực miền núi.

Gia cố đê bị sạt trượt tại xã Hoằng Châu

Trước diễn biến còn phức tạp, các địa phương được yêu cầu duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mưa lũ, tuần tra đê điều, rà soát các khu vực xung yếu và sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cần thiết.