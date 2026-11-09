Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập lụt, nhiều nơi bị chia cắt

Theo ghi nhận vào khoảng 8h40 ngày 9/11, do mưa lớn kéo dài, các tuyến đường dẫn vào thôn Làng Mật cũ, nay là thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đã bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều khu vực của tỉnh Thanh Hóa

Nước lũ dâng cao tràn vào nhiều nhà dân, có nơi ngập sâu bên trong khu vực nhà ở. Trước tình hình này, các hộ gia đình đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ người và tài sản như kê cao đồ đạc, di chuyển vật dụng thiết yếu lên vị trí cao. Một số gia đình còn tự làm bè, sử dụng phao nổi để kê, đỡ các vật dụng và tài sản có giá trị, hạn chế thiệt hại do ngập lụt.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động phòng tránh và sẵn sàng di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Nước tràn vào Trường THCS Trung Chính

Tại xã Tân Thành, khu vực Tràn Thành Nàng hiện cũng đã ngập sâu. Lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển cảnh báo, tổ chức chặn đường nhằm ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dạy và học tại một số địa phương. Tại Trường THCS Trung Chính (Thanh Hóa), trong sáng 9/11, một điểm trường bị ngập sâu ngay từ đầu giờ học.

Người dân được thông báo cẩn trọng khi di chuyển qua các khu vực ngập sâu

Theo thông tin ghi nhận, toàn trường có 2.119 học sinh, trong đó 34 học sinh vắng học tại 6 điểm trường. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, việc bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường được đặt lên hàng đầu.

Tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, phụ huynh và học sinh cần theo dõi thông báo của nhà trường, chính quyền địa phương, không cố gắng di chuyển qua những tuyến đường bị ngập hoặc dòng nước chảy xiết.

Nước lên nhanh do mưa lớn, nhiều gia đình không kịp trở tay hư hại lớn tài sản

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, lúc 6h ngày 9/11, mực nước trên sông Yên tại trạm Thủy văn Chuối đạt 2,40m, thấp hơn mức báo động 2 là 0,40m.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Yên tiếp tục lên và tại trạm Thủy văn Chuối có khả năng đạt mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và đô thị, đặc biệt tại các xã Nông Cống, Thăng Bình, Thượng Yên, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn.

Cảnh báo sạt lở đất ở nhiều khu vực miền núi

Lũ trên sông Yên có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị; ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa đã ban hành cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 đối với mưa lớn và ngập lụt. Đáng chú ý, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc được đánh giá ở mức rất cao.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, cần cảnh giác với nguy cơ lốc xoáy và sóng cao.

Mưa lớn kéo dài còn có thể khiến hệ thống thoát nước đô thị quá tải, gây ngập úng, ách tắc giao thông, giảm tầm nhìn và làm gia tăng nguy cơ tai nạn do đường trơn trượt. Bên cạnh đó, tình trạng ngập lụt có thể gây thiệt hại cho mùa màng, làm đất bão hòa, tăng nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa và công trình giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Theo dự báo, từ ngày 10/11, tình hình mưa lớn tại khu vực Thanh Hóa sẽ bắt đầu suy giảm. Tuy nhiên, trong thời gian mực nước các sông tiếp tục lên, người dân tại những khu vực ven sông, vùng trũng thấp cần đặc biệt cảnh giác, chủ động các phương án ứng phó, tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất.