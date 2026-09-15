Thanh Hóa mưa lớn gây chia cắt các tuyến đường tại miền núi

Một điểm ngập sâu tại xã miền núi Vạn Xuận. Ảnh: TTXVN phát

Mưa lớn đã làm sạt lở, ngập các tuyến đường, thiệt hại về nông nghiệp trên địa bàn các xã miền núi của tỉnh. Các địa phương miền núi hiện đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trực 24/24 giờ, sẵn sàng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại xã miền núi Hóa Quỳ, do mưa lớn trong những ngày qua đã làm các tràn thuộc đường liên thôn với độ ngập sâu khoảng 20-40 cm, bao gồm tràn Bình Lương 1 và tràn sông Quyền, thuộc tỉnh lộ 520B ngập sâu khoảng 40 cm, người và phương tiện lưu thông qua đường tránh.

Ông Đỗ Tất Hùng, Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ cho biết, xã đã huy động lực lượng chức năng trực 24/24 giờ tại các tràn bị ngập và cắm biển cảnh báo để hạn chế người dân qua lại. Trong những ngày tới, UBND xã sẽ tiếp tục huy động lực lượng túc trực tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã miền núi Tân Thành, trên địa bàn có 15 điểm bị ngập, trong đó có 4 tràn, gồm tràn Bến Nhạ ngập khoảng 150 cm, tràn Hai Sông ngập khoảng 150 cm, tràn Thành Nàng ngập khoảng 100 cm, tràn Thành Sơn ngập khoảng 80 cm. Ngoài ra, xã còn có 11 điểm đường dân cư bị ngập, 5 điểm sạt lở tại dốc Chùa, thôn Thành Lãm với khối lượng khoảng 20 m3, một điểm sạt tại dốc Ông Sao, thôn Thành Lãm với khối lượng 5m3…

Bên cạnh đó, xã Tân Thành cũng có 12,5 ha lúa bị ngập. Riêng thôn Thành Nàng (nằm giữa tràn Thành Nàng, tràn Thành Sơn và tràn Hai Sông), có 267 hộ, gần 1.400 khẩu tại xóm Na Hụ (Làng Hạ), Làng Nàng, Làng Lấm, Làng Dỏ tạm thời bị cô lập do nước dâng. Hiện điều kiện sinh hoạt của người dân tại chỗ vẫn đảm bảo, trong những ngày tới UBND xã sẽ tiếp tục cử người túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Một điểm ngập sâu tại xã Bát Mọt. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tính đến nay, tỉnh đã phát lệnh báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối, và yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động, tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn.

Đồng thời, địa phương chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Trước nguy cơ mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác tiêu thoát nước đang được các đơn vị quản lý thủy lợi triển khai, hiện đang có 6 trạm bơm với 11 máy bơm đang vận hành, trong đó Công ty Sông Chu vận hành 5 trạm với 8 máy bơm và Công ty Bắc Sông Mã vận hành 1 trạm với 3 máy bơm. Cùng với đó, 47 cống tiêu đang được vận hành, gồm 11 cống thuộc Công ty Sông Chu, 24 cống thuộc Công ty Bắc Sông Mã và 12 cống thuộc Công ty Nam Sông Mã.

Theo báo nhanh từ các địa phương, mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào 3 khu dân cư gồm 470 hộ/1.986 khẩu (xã Thạch Quảng với 44 hộ/195 khẩu và xã Xuân Thái 307 hộ/1.334 khẩu; xã Thanh Phong 119 hộ/457 khẩu). Hiện tại trong khu vực có đầy đủ lương thực đủ dùng cho người dân các địa phương này, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường. Về nhà ở, có 2 nhà bị sập đổ, hư hỏng tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn.

Về giao thông, trên các tuyến đường Quốc lộ/tỉnh lộ có 2 vị trí sạt lở gây tắc đường tại xã Vạn Xuân, thiệt hại trên các tuyến giao thông nông thôn có 7 vị trí bị sạt lở, hư hỏng nhưng vẫn có đường khác để đi (1 vị trí đường tràn tại xã Quý Lương; 4 vị trí tại xã Tân Thành; 1 vị trí tại xã Mường Lý, 1 vị trí tại xã Na Mèo). Hiện chính quyền địa phương đã cử lực lượng hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Mưa lớn làm đổ cây tại Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát

Đối với tuyến tỉnh lộ, có 11 vị trí bị ngập gây tắc đường, đối với các tuyến đường liên thôn/xã có 64 vị trí tràn bị ngập, cơ bản có đường khác để đi, chiều sâu ngập từ 0,5m trở lên, cụ thể: xã Mậu Lâm có 3 vị trí, xã Như Thanh có 4 vị trí; xã Xuân Du có 2 vị trí và xã Thanh Kỳ có 6 vị trí... Hiện nay, địa phương và các đơn vị liên quan đã tổ chức thường trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Đối với sản xuất nông nghiệp, có tổng diện tích ngập là 37,65 ha, cụ thể, cây lúa 31,5 ha (xã Tân Thành 12,5 ha, xã Hồ Vương 12 ha); cây rau màu 6,15 ha… Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.

Công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương đã tổ chức vận hành tối đa trạm bơm tiêu, cống tiêu để đảm bảo tiêu úng. Sở Xây dựng, đơn vị quản lý đường bộ và các địa phương, đơn vị liên quan đã tập trung xử lý dọn dẹp khối lượng đất đá sạt lở, những tuyến đường bị hư hỏng, đảm bảo giao thông.

Một điểm ngập sâu tại xã miền núi Hóa Qùy. Ảnh: TTXVN phát

Hiện chính quyền các xã miền núi Thanh Hóa vẫn đang triển khai phương án phòng, chống thiên tai, tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vị trí đập tràn trên địa bàn. Các tổ an ninh trật tự tại thôn, bản miền núi cũng được yêu cầu bố trí lực lượng túc trực tại những điểm xung yếu, chủ động ngăn người dân qua lại khi nước lũ dâng cao hoặc có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người.

Đối với các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, chính quyền địa phương yêu cầu lực lượng chức năng và Ban quản lý các bản tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động di dời đến nơi an toàn. Trong trường hợp mưa lớn kéo dài, người dân có thể tạm thời đến ở nhờ nhà người thân hoặc các hộ gia đình ở khu vực an toàn./.