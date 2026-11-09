Thanh Hoá: Mưa lớn cuốn sập mố cầu Bái Sim

Sáng 9/11, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, do mưa lớn trong đêm 8/11 và rạng sáng 9/11 kèm nước sông, suối lên nhanh đã khiến mố cầu Bái Sim tại Km 24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành bị cuốn sập.

Hai mố cầu Bái Sim bị cuốn sập, khiến giao thông bị chia cắt tạm thời. (ảnh M.T).

Cũng theo ông Sơn, ngay sau khi nắm bắt được sự việc, xã đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan. Đồng thời huy động lực lượng tới hiện trường căng dây đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại.

Sáng cùng ngày trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Trịnh Nhật Thành, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng (đơn vị quản lý) cho biết: Một bên mố cầu Bái Sim nằm trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành đã bị cuốn sập hoàn toàn, nên người và các phương tiện không thể đi qua khu vực này.

"Trước mắt, Ban sẽ phân luồng cho người dân đi hướng từ huyện Nông Công cũ để lên tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Xuân Bình và ngược lại. Ban đang kiểm tra và đánh giá lại sau đó sẽ báo cáo Sở lên phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất", ông Thành thông tin thêm.

Một bên mố cầu Bái Sim bị nước cuốn sập hoàn toàn. (ảnh M.T).

Được biết, tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành (đường nối cảng Nghi Sơn với Bãi Trành) có chiều dài hơn 54km, được xây dựng tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, mặt đường rộng từ 6 - 12m. Trên tuyến có 7 cầu trung và 2 cầu lớn.

Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch trong vận chuyển hàng hóa từ Khu kinh tế Nghi Sơn đi các xã phía Tây Thanh Hóa và các tỉnh lân cận như Nghệ An, Phú Thọ.