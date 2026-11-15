Thanh Hóa: Một hộ dân hiến gần 3.600m2 đất để xây dựng nhà văn hóa

Lời cảm ơn tới cuộc đời

​Hưởng ứng chủ trương sáp nhập thôn và phong trào xây dựng nông thôn mới, thôn Quang Minh (xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đứng trước một bài toán khó khi thiếu quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa. Trước thông tin ấy, anh Quang cùng vợ đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người vô cùng cảm phục.

​Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, anh Quang thấu hiểu hơn ai hết những nhọc nhằn của người nông dân. Bằng tinh thần cần cù lao động và ý chí vươn lên, từ một thợ xây nghèo khó, anh đã từng bước gây dựng được cuộc sống khá giả, sở hữu cơ ngơi khang trang cùng những mảnh đất trồng cây rộng rãi. Thế nhưng, giá trị lớn nhất ở người đàn ông chân chất ấy không chỉ nằm ở thành quả kinh tế mà anh đạt được, mà còn tỏa sáng rực rỡ qua nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Nhà văn hóa thôn Quang Minh chật hẹp và xuống cấp.

​Anh Lê Văn Quang tâm sự rằng, khu đất anh hiến cho thôn có tổng diện tích gần 3.600m2, bao gồm cả đất trồng cây lâu năm và đất ở được anh tích cóp, mua dần trong khoảng 3 năm qua. Tính theo giá trị thị trường hiện tại, mảnh đất có trị giá lên tới gần 700 triệu đồng. Trên mảnh đất ấy, những gốc chanh tứ quý đang đơm hoa kết trái, chuối đã cho thu hoạch và những hàng keo mới trồng được khoảng 2 năm dự kiến 5 năm nữa sẽ được thu hoạch. Thế nhưng, khi đã quyết tâm hiến đất vì việc chung, anh biết rằng những rẫy cây này sẽ không thể chờ ngày thu hoạch trọn vẹn mà phải nhường chỗ, và anh hoàn toàn không mảy may tiếc nuối.

Anh Lê Văn Quang, người đã hiến 3.600m2 đất của gia đình để làm nhà văn hóa.

​Khi nhắc đến động lực thôi thúc bản thân đưa ra quyết định ấy, anh Quang chia sẻ rằng, vợ chồng anh đều xuất phát điểm từ nghề nông, kinh tế gia đình thuở ban đầu vô cùng khó khăn. Nhờ sự nỗ lực lao động, đến nay kinh tế gia đình đã ổn định và khá giả hơn trước. Anh chỉ mong muốn làm một điều gì đó thiết thực để bày tỏ lòng biết ơn cuộc đời, được cống hiến một phần nhỏ bé cho xã hội.

Niềm vui của nhân dân thôn Quang Minh

​Theo bà Hà Thị Minh, Trưởng thôn thôn Quang Minh, nhà văn hóa hiện tại rất chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu của gần 1.500 nhân khẩu sau sáp nhập. Mỗi khi hội họp, ban quản lý phải dựng rạp ngoài sân nhưng vẫn thiếu chỗ ngồi, chịu cảnh nóng bức và hệ thống loa đài xuống cấp. Trước tình hình đó, thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền và khảo sát nhiều địa điểm nhưng đều gặp khó khăn về địa hình hoặc nguồn điện.

Bà Hà Thị Minh, Trưởng thôn thôn Quang Minh, xã Thường Xuân.

​Thật may mắn khi anh Lê Văn Quang, dù ở thôn Quyết Thắng nhưng có đất tại thôn Quang Minh, đã chủ động ngỏ ý hiến đất. Trước băn khoăn của ban quản lý về việc vị trí hơi xa và diện tích chưa vuông vắn, anh đã kiên trì vận động hai hộ bên cạnh nhượng lại để mua gom cho đủ yêu cầu. Sau khi lãnh đạo xã trực tiếp khảo sát, thăm dò địa chất và xác định khu đất đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, bà Hà Thị Minh vô cùng vui mừng, cảm phục trước tấm lòng của anh.

“Việc hiến đất của anh Quang thực sự là nghĩa cử cao đẹp, mọi người dân đều gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự đóng góp to lớn của anh, đồng thời khẳng định sẽ luôn sẵn sàng đồng hành, ủng hộ hết mình khi công trình nhà văn hóa mới được khởi công xây dựng”, chị Hiền, một người dân tại thôn Quang Minh bày tỏ.

Cụ Hà Văn Mây, thôn Quang Minh bày tỏ niềm vui mừng khi sắp có nhà văn hóa mới.

​Ngồi trò chuyện tại nhà văn hóa, cụ Hà Văn Mây (người dân thôn Quang Minh) chia sẻ rằng: “Không gian sinh hoạt ở đây vốn đã chật chội, xuống cấp từ lâu, nay lại càng quá tải hơn khi sáp nhập các thôn lại với nhau. Những buổi họp dân với số lượng lên tới gần 300 người khiến mọi người phải ngồi tràn ra tận đường cái, việc theo dõi nội dung phổ biến trở nên vô cùng khó khăn. Sự xuất hiện của khu đất mới do anh Quang hiến tặng chính là niềm mong mỏi bấy lâu của những người cao tuổi như tôi”.

​Tinh thần và hành động đẹp ấy càng mang ý nghĩa thiết thực khi năm 2026 là năm đầu thực hiện mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn tỉnh phấn đấu vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp, chỉnh trang ít nhất 3.600km đường giao thông và 400 công trình hạ tầng công cộng khác. Để hoàn thành mục tiêu này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các xã, phường triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bà Lê Thị Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thường Xuân.

​Tính đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh đã có 59 xã, phường vận động được 4.673 hộ dân tự nguyện hiến hơn 608.195 m² đất, trong đó diện tích đất hiến để mở rộng đường giao thông là 540.650 m², chiếm 88,89%.

​Từ việc làm tử tế đó, bà Lê Thị Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thường Xuân đánh giá anh Lê Văn Quang thực sự là một tấm gương sáng ngời, một điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến đất xây dựng quê hương. Từ tấm gương ấy, chính quyền và các đoàn thể địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần đoàn kết và sức mạnh to lớn từ nhân dân trong mọi phong trào thi đua yêu nước. Những nghĩa cử cao đẹp như anh Quang là mạch ngầm chảy mãi, bồi đắp thêm tình đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng trên những vùng quê đang đổi mới từng ngày.

Nghĩa cử cao đẹp của anh Lê Văn Quang đã giải quyết bài toán thiếu quỹ đất cho nhà văn hóa vốn quá tải sau sáp nhập. Hành động thiết thực của anh là tấm gương sáng lan tỏa tình yêu quê hương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển hạ tầng công cộng tại địa phương.