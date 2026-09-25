Thanh Hóa: Một dự án giao thông vùng biên chậm hoàn thành

Hiện trạng tuyến đường giao thông ở bản Nà Ón, Cò Cài, xã Trung Lý (Thanh Hóa).

Chậm tiến độ

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại đoàn kết được biết: Dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 5/4/2022, với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 18km, điểm đầu giao Quốc lộ 16, điểm cuối tại ngã ba bản Cò Cài. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2022-2025 với gói thầu xây lắp, tổng giá trị hợp đồng hơn 90,4 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng đảm nhận thi công… Đây là dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng cao của Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến nay dự án mới đạt khoảng 41% tiến độ theo hợp đồng.

Để “thực mục sở thị” dự án này, chúng tôi đã theo tuyến Quốc lộ 16 vào bản Nà Ón rồi đi tiếp đến bản Cò Cài. Đây là con đường độc đạo giữa núi rừng vùng biên. Có những đoạn nền đường đã được nhà thầu mở rộng, nhiều vị trí đã có cống ngang, nhưng cũng còn không ít đoạn đang thi công dở dang, mặt đường chưa hoàn thiện. Sau cơn mưa, nhiều đoạn đường trở nên lầy lội. Đất từ ta-luy tràn xuống mặt đường, có nơi bùn đất bám đặc khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Mùa khô, việc đi lại đã không dễ dàng. Mùa mưa này, những khó khăn càng trở nên rõ rệt hơn. Nông sản làm ra khó vận chuyển, vật tư sản xuất đưa vào bản cũng mất nhiều thời gian, chi phí.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Công Đảm, Trưởng bản Cò Cài cho biết: Với những bản vùng biên còn nhiều khó khăn, một tuyến đường thuận lợi có ý nghĩa không chỉ ở việc rút ngắn thời gian đi lại. Khi đường thông, nông sản có thêm cơ hội đến với thị trường, người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu; việc giao thương, sản xuất cũng có thêm điều kiện phát triển. Bởi vậy, ngay sau khi dự án khởi công, không riêng gì ở Cò Cài mà bà con dân bản nằm trong khu vực được hưởng lợi từ dự án đã rất vui mừng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, con đường vẫn chưa thể thành hình theo dự kiến. “Bà con mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại, giao thương thuận tiện hơn, các cháu học sinh cũng đỡ vất vả hơn trong hành trình tìm con chữ. Đường sá còn khó thì việc sản xuất, mua bán của bà con cũng bị ảnh hưởng. Chừng nào tuyến đường hoàn thiện, bà con mới yên tâm hơn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống” - ông Đảm bày tỏ.

Tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện dự án trong năm 2026

Vậy đâu là nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ? Trả lời cho câu hỏi này, ông Đoàn Khả Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết: Đây là dự án do Ban Quản lý dự án huyện Mường Lát (trước kia) làm chủ đầu tư. Mãi đến tháng 6/2026, dự án này mới được bàn giao lại cho Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tiếp nhận.

Để tháo gỡ các vướng mắc, Ban đã làm tờ trình, xin gia hạn thời gian và UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, yêu cầu hoàn thành trong năm 2026. UBND xã Trung Lý được yêu cầu khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư rà soát khối lượng còn lại, cơ cấu các khoản mục trong tổng mức đầu tư; đồng thời ký phụ lục gia hạn hợp đồng với các nhà thầu, yêu cầu cam kết tiến độ và tiếp tục điều chỉnh thiết kế để triển khai thi công sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông cũng đã nhiều lần tổ chức họp, ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức các mũi thi công phù hợp. Đối với những trường hợp chậm huy động nguồn lực dù có điều kiện thi công, chủ đầu tư cũng đã có biện pháp xử lý. Ngày 14/8/2026, Ban đã ban hành Văn bản số 3750/BQLDA-KHTH về việc chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu phụ thuộc gói thầu số 7: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình. Toàn bộ khối lượng còn lại do nhà thầu phụ đảm nhận sẽ được chuyển cho nhà thầu chính tiếp tục thực hiện. Việc tăng cường đôn đốc, yêu cầu cam kết tiến độ và xử lý nghiêm những trường hợp thi công chậm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mới, từng bước đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời gian còn lại của năm 2026.

“Chúng tôi đang đôn đốc nhà thầu phải gấp rút thi công, đưa tuyến đường vào sử dụng trong cuối năm 2026” – ông Phú khẳng định.