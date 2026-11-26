Từ sản vật địa phương đến sản phẩm OCOP

Ngày 25/11, ghi nhận trên diện tích hơn 6ha của Hợp tác xã (HTX) Lâm nghiệp - Dược liệu Thường Xuân, xã Luận Thành, Thanh Hóa) những cây cát sâm đang vào mùa ra hoa trắng phau. Đây là loại dược liệu vốn mọc tự nhiên trong rừng, được HTX đưa vào trồng tập trung với kỳ vọng tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Theo ông Lê Xuân Luân, thành viên HTX, cát sâm cần từ 6 đến 7 năm chăm sóc mới có thể thu hoạch củ có giá trị dược liệu cao nhất. Mỗi ha cho sản lượng khoảng 10-12 tấn, giá bán củ tươi dao động 80.000-100.000 đồng mỗi kg.

HTX Lâm nghiệp - dược liệu Thường Xuân chủ động giống cây và vùng nguyên liệu trà cát sâm.

Nhận thấy tiềm năng của loại dược liệu này, HTX không chỉ phát triển vùng trồng của riêng mình mà còn liên kết với người dân tại các xã Vạn Xuân, Xuân Chinh, Thắng Lộc và Tân Thành, mở rộng diện tích lên hơn 20 ha. Mô hình vừa tạo nguồn nguyên liệu, vừa mở ra hướng phát triển sinh kế cho người dân miền núi.

Sau khoảng 7 năm gây trồng, năm 2025, HTX thu hoạch lứa cát sâm đầu tiên, đưa vào chế biến trà. Đến năm 2026, sản phẩm trà cát sâm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Ngoài sản phẩm trà, củ cát sâm còn được sử dụng để ngâm rượu, góp phần đa dạng hóa cách khai thác giá trị của cây dược liệu.

Sau 6-7 năm gây trồng, cát sâm mới được thu hoạch.

Tuy nhiên, theo ông Lê Xuân Huân, thành viên HTX, đưa một sản phẩm mới ra thị trường không đơn giản chỉ là có vùng nguyên liệu và sản phẩm đạt chuẩn. HTX đang phải từng bước xây dựng thương hiệu, tìm kiếm khách hàng và tạo niềm tin với người tiêu dùng.

"Chất lượng vẫn là yếu tố quan trọng nhất để sản phẩm được thị trường đón nhận. Nhưng HTX còn hạn chế về vốn, chưa có kinh phí lớn cho quảng cáo nên phải tính toán tiết giảm chi phí sản xuất, vận hành, đồng thời tìm nhiều kênh tiếp cận khách hàng", ông Huân nói.

Sản phẩm trà cát sâm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Thời gian đầu, HTX tận dụng các chương trình hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại và hoạt động livestream do tỉnh, địa phương tổ chức để giới thiệu sản phẩm. Bên cạnh bán hàng trực tiếp, đơn vị cũng từng bước mở rộng các kênh phân phối trực tuyến.

Theo đánh giá của UBND xã Luận Thành, trà cát sâm là một trong những sản phẩm OCOP được người dân địa phương dành nhiều tâm huyết. Không chỉ mang đặc trưng vùng miền, sản phẩm còn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển vùng trồng dược liệu, giúp người dân có thêm sinh kế từ lợi thế rừng núi.

Đưa sản phầm OCOP tham gia các hội chợ thương mại để quảng bá, tiếp cận khách hàng.

Mở đường cho sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường

Câu chuyện phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế bản địa cũng được thể hiện tại xã Thượng Ninh, với sản phẩm mắc ca của HTX Mắc ca Thành Phát do vợ chồng ông Đỗ Trọng Học và bà Phạm Thị Thu khởi xướng.

Năm 2013, gia đình ông Học bắt đầu trồng khảo nghiệm khoảng 1,5 ha với 350 cây mắc ca. Đến năm 2018, khi cây bắt đầu cho quả, vợ chồng ông thử nghiệm sấy, mang sản phẩm giới thiệu và tặng khách hàng dùng thử. Sau khi nhận được phản hồi tích cực và phát sinh những đơn hàng đầu tiên, HTX tiếp tục đầu tư máy sấy, máy tách vỏ cùng thiết bị chế biến.

Sản phẩm hạt măc ca tại các hội chợ thương mại do tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Từ mô hình ban đầu, vùng nguyên liệu mắc ca của HTX và các hộ liên kết hiện mở rộng lên khoảng 75-80ha, chủ yếu là diện tích của đồng bào dân tộc Thổ, Mường, Thái. HTX có 7 thành viên chính thức và 35 thành viên liên kết.

Để duy trì nguồn cung, đơn vị hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và tổ chức thu mua quả cho các hộ dân. Riêng năm 2026, HTX thu mua khoảng 15-20 tấn mắc ca tươi từ các thành viên.

Năm 2023, sản phẩm mắc ca của HTX được công nhận OCOP 3 sao. Năm 2026, đơn vị đăng ký đánh giá lại, hướng tới nâng hạng 4 sao nhằm tăng uy tín và mở rộng cơ hội tiếp cận các kênh phân phối.

Trao đổi với phóng viên, ông Học cho biết, doanh thu hằng năm của HTX và các thành viên đạt khoảng 1,2-2,5 tỷ đồng. Sản phẩm hiện chủ yếu được tiêu thụ qua các kênh trực tuyến, hội chợ và triển lãm thương mại. HTX cũng đang lên kế hoạch phát triển thêm sản phẩm dầu mắc ca để đa dạng hóa mặt hàng chế biến.

Từ hạt mắc ca trên vùng đất xã Thượng Ninh đến sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Dù vậy, bài toán thị trường vẫn là trở ngại lớn. Có thời điểm, HTX phải bán bớt nguyên liệu do năng lực tiếp thị, tiêu thụ chưa theo kịp sản lượng. Trong khi đó, một số đối tác yêu cầu cung ứng số lượng lớn, ổn định hằng tháng nhưng HTX chưa đủ khả năng đáp ứng.

"Chúng tôi đang cố gắng mở rộng thị trường, đồng thời tính toán tăng sản lượng và đa dạng sản phẩm chế biến. Muốn phát triển lâu dài, HTX phải chủ động từ vùng nguyên liệu đến chất lượng và đầu ra", ông Học chia sẻ.

Thực tế từ các chủ thể OCOP cho thấy, sau khi hoàn thiện sản phẩm và được công nhận phân hạng, việc duy trì chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đầu ra là chặng đường dài. Đặc biệt với các HTX miền núi, hạn chế về vốn, nhân lực và kinh nghiệm tiếp thị khiến việc tiếp cận những kênh phân phối lớn còn nhiều khó khăn.

Đồng hành cùng người dân, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ từ nâng cao năng lực sản xuất đến quảng bá, xúc tiến thương mại.

Trong năm 2026, đơn vị tổ chức 10 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp thôn và các chủ thể OCOP. Hai đợt xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cũng được tổ chức tại Lào Cai và Thái Nguyên, tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất giới thiệu đặc sản, kết nối đối tác và tìm kiếm khách hàng ngoài tỉnh.

Văn phòng đang xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội OCOP xứ Thanh tại Hà Nội, đồng thời phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Taseco nghiên cứu đưa các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh vào hệ thống sân bay trong nước và quốc tế. Đây được kỳ vọng là kênh quảng bá mới, giúp đặc sản địa phương tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn.

Theo Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh, đến tháng 11/2026, Thanh Hóa có thêm 54 sản phẩm được công nhận OCOP, gồm 8 sản phẩm 4 sao và 46 sản phẩm 3 sao, đạt 83% kế hoạch. Sau các đợt đánh giá, phân hạng tiếp theo, dự kiến cả năm tỉnh có 69 sản phẩm được công nhận, vượt chỉ tiêu 65 sản phẩm đề ra. Đến cuối năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu có 65 sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền công nhận, cùng với 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đạt chuẩn nông thôn mới.