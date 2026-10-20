Thanh Hóa mở rộng quan hệ đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hungary

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giới thiệu tiềm năng và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Tại buổi làm việc với chính quyền thành phố Kaposvár, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: “Kaposvár là trung tâm hành chính, kinh tế và dịch vụ của vùng Somogy, có thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, thực phẩm, thương mại và dịch vụ. Thành phố cũng quan tâm phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và xây dựng đô thị xanh. Những định hướng này có nhiều điểm tương đồng với định hướng, nhu cầu phát triển của Thanh Hóa".

Đồng chí đã giới thiệu tới chính quyền thành phố Kaposvár tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa về nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông, Khu Kinh tế Nghi Sơn và hệ thống khu công nghiệp, tạo nền tảng phát triển công nghiệp, logistics và giao thương quốc tế; các định hướng lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 như công nghiệp, nông nghiệp giá trị cao, khoa học, công nghệ, năng lượng, logistics và du lịch.

Đại diện chính quyền thành phố Kaposvár trao đổi các lĩnh vực quan tâm. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Hợp tác giữa Thanh Hóa và Hungary đã có những kết quả cụ thể. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Hungary đạt khoảng 68,2 triệu USD; với các mặt hàng chủ yếu như giày dép, đá ốp lát, may mặc, hoa quả đóng hộp và lốp ô tô.

Trong lĩnh vực đầu tư, liên doanh giữa Công ty CP Nông sản Phú Gia của Việt Nam và Tập đoàn Master Good của Hungary đã đầu tư Nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm xuất khẩu Viet Avis tại Thanh Hóa, với vốn đăng ký 13,2 triệu USD.

Đây là một trong những minh chứng cho tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên trong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà lưu niệm cho đại diện chính quyền thành phố Kaposvár. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề xuất thành phố Kaposvár phối hợp thiết lập đầu mối trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, cơ khí, điện, điện tử và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Thanh Hóa sẽ cung cấp danh mục dự án thu hút đầu tư, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, khảo sát Khu Kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất phù hợp.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm với chính quyền thành phố Kaposvár. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Thanh Hóa cũng đề xuất trao đổi kinh nghiệm về phát triển đô thị xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả, quản lý chất thải, giao thông bền vững; tăng cường hợp tác giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch.

Tại thủ đô Budapest, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary, tìm hiểu nhu cầu hợp tác, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội đầu tư, thương mại.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary giới thiệu các doanh nghiệp có năng lực, nhu cầu tìm kiếm địa điểm đầu tư, đối tác liên doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, cơ khí, điện - điện tử, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng và công nghệ môi trường tìm hiểu về môi trường đầu tư, các dự án ưu tiên của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Thanh Hóa sẽ cung cấp thông tin về danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư, hạ tầng Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; đồng thời phối hợp tổ chức những cuộc gặp gỡ chuyên sâu theo lĩnh vực để doanh nghiệp hai bên trao đổi về công nghệ, nguyên liệu, tiêu chuẩn sản phẩm và nhu cầu thị trường.

Trong lĩnh vực thương mại, tỉnh mong muốn được hỗ trợ tiếp cận thông tin về nhu cầu nhập khẩu, hệ thống phân phối, các tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện tiếp cận thị trường Hungary. Qua đó, lựa chọn những sản phẩm có lợi thế, kết nối doanh nghiệp Thanh Hóa với các nhà nhập khẩu, phân phối và đối tác logistics có uy tín, từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu sang Hungary và châu Âu.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary Forintos Róbert và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại buổi làm việc. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng giới thiệu nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ bảo quản, chế biến và các sản phẩm phục vụ sản xuất để doanh nghiệp Hungary tìm kiếm cơ hội cung ứng, hợp tác.

Tỉnh cũng đề xuất được kết nối các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo của Hungary với doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Thanh Hóa nhằm trao đổi công nghệ chế biến nông sản, thực phẩm, tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, quản lý chất lượng và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết, Thanh Hóa đang triển khai cơ chế đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư đối với các dự án quy mô lớn, trọng điểm trong suốt quá trình thực hiện, từ hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng đến kết nối hạ tầng kỹ thuật và vận hành dự án.

Tỉnh trân trọng mời Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary cùng các doanh nghiệp thành viên đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa; đồng thời đề nghị duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến theo từng ngành hàng.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa cũng đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary Forintos Róbert.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn Đại sứ quán đã quan tâm, hỗ trợ chương trình công tác của đoàn; đồng thời thông tin về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, định hướng thu hút đầu tư và nhu cầu mở rộng hợp tác quốc tế của tỉnh.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Trên cơ sở những kết quả hợp tác bước đầu giữa Thanh Hóa và Hungary, đồng chí đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư và danh mục dự án ưu tiên của tỉnh tới các cơ quan, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Hungary. Trong đó, ưu tiên kết nối các đối tác có thế mạnh về công nghiệp chế biến thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, cơ khí, điện - điện tử, công nghệ sinh học, năng lượng, môi trường và logistics. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hóa tiếp cận thông tin thị trường, tiêu chuẩn sản phẩm, hệ thống phân phối và các đối tác thương mại tại Hungary; thúc đẩy kết nối khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Ảnh: Sở Ngoại vụ

Tỉnh cũng mong muốn Đại sứ quán quan tâm kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Hungary, nhất là những người con Thanh Hóa, phát huy nguồn lực tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới đối tác quốc tế đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Đặc biệt, đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ duy trì kết nối giữa Thanh Hóa với thành phố Kaposvár và các địa phương Hungary có thế mạnh tương đồng, từng bước xúc tiến các cơ hội hợp tác cấp địa phương; đồng thời tiếp tục hỗ trợ quảng bá hình ảnh, sản phẩm và điểm đến du lịch Thanh Hóa tại Hungary.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Để triển khai các nội dung hợp tác, tỉnh Thanh Hóa giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối phối hợp với Đại sứ quán và các đối tác Hungary, tổng hợp nhu cầu, cung cấp thông tin về dự án, doanh nghiệp, sản phẩm và các đề xuất hợp tác cụ thể.