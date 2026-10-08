Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo số liệu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, việc kết nối, đối chiếu và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được địa phương này triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, giao thông đến thuế, đất đai.

Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, 673 cơ sở trên địa bàn đã thực hiện tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước, căn cước công dân gắn chíp và số định danh cá nhân. Từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống ghi nhận 4.284.679 lượt tra cứu thành công, đạt 92,3%. Thông tin của 3.411.565 người trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,96%. Thanh Hóa cũng đã tích hợp 1.791.286 thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử; 35.692 giấy chuyển tuyến và 63.530 giấy hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID.

Người dân sử dụng căn cước để tra cứu thông tin bảo hiểm y tế. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Trong lĩnh vực giao thông, 41 trong tổng số 42 cơ sở đủ điều kiện khám, cấp giấy khám sức khỏe lái xe đã liên thông dữ liệu. Từ đầu năm 2026 đến nay, 82.823 giấy khám sức khỏe được cập nhật lên hệ thống, phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Tại Cảng hàng không Thọ Xuân, trong tháng 9/2026 có 18.333 lượt hành khách qua cửa an ninh tự động bằng sinh trắc học, chiếm 49,1% số hành khách đủ điều kiện.

Sinh trắc học tại Cảng hàng không Thọ Xuân. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Trong giáo dục, 755.654 trong tổng số 761.592 học bạ số đã được phát hành thành công, đạt 99,2%. Ngành giáo dục cũng xác thực 60.439 hồ sơ cán bộ và 927.775 hồ sơ học sinh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với thuế, 2.337.053 mã số thuế cá nhân đã được rà soát, chuẩn hóa. Trong lĩnh vực đất đai, đến ngày 3/10, hơn 1,44 triệu thửa đất được đồng bộ lên phần mềm VNPT iLIS, trong đó hơn 1,34 triệu thửa đã hoàn thành làm sạch dữ liệu, đạt 93,01%.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc tiếp tục cập nhật, xác minh và xử lý các trường hợp thông tin chưa khớp là yêu cầu quan trọng để dữ liệu bảo đảm chính xác, đầy đủ và có thể khai thác hiệu quả trong giải quyết thủ tục, cung cấp dịch vụ cho người dân.