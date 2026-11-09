Thanh Hóa: Mở hướng hợp tác công nghệ thu giữ carbon hướng tới phát triển bền vững

Theo đó, ngày 5/11/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó có việc thống nhất chủ trương để UBND tỉnh ký thỏa thuận nguyên tắc với Petrovietnam và JOGMEC, nghiên cứu tiềm năng phát triển chuỗi giá trị thu giữ, lưu trữ carbon tại Khu kinh tế Nghi Sơn, đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các cam kết pháp lý, nguồn lực và trách nhiệm của các bên.

Khu kinh tế Nghi Sơn.

Thỏa thuận dự kiến tạo khuôn khổ để các bên trao đổi thông tin, kinh nghiệm về giảm phát thải công nghiệp; nghiên cứu công nghệ thu giữ, vận chuyển và lưu trữ khí CO₂; chia sẻ về quy định và yêu cầu an toàn. Một hướng được đặt ra là nghiên cứu khả năng xây dựng trung tâm tiếp nhận, lưu trữ CO₂ tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị rà soát căn cứ pháp lý, làm rõ nội dung, phạm vi hợp tác và trách nhiệm của từng bên. Bí Thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu việc hợp tác được triển khai đúng thẩm quyền, nhất là với các nội dung liên quan đến đầu tư, đất đai, hạ tầng, ưu đãi và ngân sách của tỉnh…

UBND tỉnh Thanh Hóa được giao hoàn thiện dự thảo, lấy ý kiến Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ký kết. Trong quá trình thực hiện, tỉnh sẽ theo dõi, đánh giá kết quả; những thay đổi lớn về mục tiêu, phạm vi hoặc nội dung liên quan đến nguồn lực của tỉnh sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền. Trường hợp quá trình hoàn thiện làm thay đổi cơ bản mục tiêu, phạm vi hợp tác hoặc phát sinh cam kết về nguồn lực, quyền và nghĩa vụ của tỉnh so với chủ trương đã thống nhất, phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước khi ký.

Tại dự thảo biên bản hợp tác, các bên dự kiến sẽ tập trung trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công nghệ CCS và các giải pháp giảm phát thải trong công nghiệp; kinh nghiệm trung hòa carbon; chia sẻ kiến thức về nâng cao nhận thức cộng đồng, chính sách, khuôn khổ pháp lý, bảo đảm an toàn và nâng cao năng lực triển khai công nghệ. Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá khả năng hình thành chuỗi giá trị CCS hoặc mô hình Trung tâm CCS tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Đây được xem là hướng đi có ý nghĩa trong thực hiện chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính, đặc biệt là đối với những khu kinh tế, khu công nghiệp quy mô lớn. Việc nghiên cứu, tiếp cận các công nghệ giảm phát thải sẽ góp phần tạo thêm cơ sở cho định hướng phát triển bền vững trong dài hạn.

Trước đó, ngày 18/3/2026, tại hội thảo về chuyển đổi xanh do Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức, đại diện liên danh Petrovietnam, Công ty Điện Nghi Sơn 2, JOGMEC và ENEOS Xplora giới thiệu đề xuất dự án thu giữ và lưu trữ CO₂ tại Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 50.000 tỷ đồng.

Dự án hướng tới thu gom khí CO₂ từ các nguồn phát thải lớn trong khu kinh tế, trước hết là nhà máy nhiệt điện, với mục tiêu giảm hàng triệu tấn CO₂ mỗi năm. Theo phương án được giới thiệu, CO₂ sẽ được tách khỏi khí thải nhà máy, sau đó vận chuyển ra khu vực ngoài khơi và bơm xuống các cấu tạo địa chất để lưu trữ.

Mô hình kinh doanh cũng được đề xuất theo hướng doanh nghiệp phát thải sử dụng dịch vụ thu gom và xử lý CO₂, còn đơn vị vận hành đảm nhiệm việc tiếp nhận, vận chuyển, lưu trữ và thu phí dịch vụ.