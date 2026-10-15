Thanh Hóa miễn vé tham quan Thành nhà Hồ, Lam Kinh trong ngày 23 và 24.11

Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo miễn vé tham quan tại hai di tích tiêu biểu của xứ Thanh nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Di sản thế giới Thành nhà Hồ nổi bật với kiến trúc thành đá độc đáo, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2011

Theo thông báo, thời gian miễn vé kéo dài từ ngày 23.11 đến hết ngày 24.11.2026. Chính sách áp dụng tại Di sản thế giới Thành nhà Hồ, thuộc xã Tây Đô và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, thuộc xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là dịp để người dân, du khách có thêm cơ hội tham quan, tìm hiểu các giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa gắn với những di sản tiêu biểu của địa phương.

Thành nhà Hồ được xây dựng năm 1397 dưới triều Hồ, từng giữ vai trò kinh đô của nước Đại Ngu. Công trình nổi bật với hệ thống tường thành, cổng thành được xây dựng bằng những khối đá lớn, thể hiện kỹ thuật xây dựng độc đáo. Trải qua hơn 600 năm, nhiều dấu tích kiến trúc vẫn được bảo tồn, trong đó có khu vực Đàn tế Nam Giao.

Năm 2011, Thành nhà Hồ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, trở thành một trong những điểm đến quan trọng trong hành trình khám phá lịch sử, văn hóa Thanh Hóa.

Trong khi đó, Lam Kinh gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo, chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của nhà Minh. Sau khi lên ngôi năm 1428, vua Lê Thái Tổ cho xây dựng Lam Kinh làm nơi thờ cúng tổ tiên, đồng thời là khu vực gắn với lăng mộ các vua và hoàng hậu triều Lê sơ.

Quần thể di tích hiện còn nhiều công trình có giá trị như Chính điện Lam Kinh, Thái miếu, sân Rồng, cầu Bạch, nhà bia và các khu lăng mộ. Năm 2012, Lam Kinh được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Trước đó, trong dịp Lễ hội Lam Kinh năm 2026, di tích này cũng đã mở cửa miễn phí từ ngày 30.9 đến hết ngày 3.10, tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử triều Hậu Lê.