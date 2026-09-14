Thanh Hóa miễn vé tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh dịp lễ hội

Ngày 14/9, Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch của Sở VHTT&DL về tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ mở cửa miễn phí phục vụ du khách. Thời gian áp dụng miễn vé tham quan từ ngày 30/9/2026 đến hết ngày 3/10/2026.

Việc miễn vé tham quan trong 4 ngày không chỉ tạo điều kiện để đông đảo người dân, du khách đến với Lam Kinh mà còn góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích đến gần hơn với cộng đồng.

Du khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Văn Thanh

Theo kế hoạch, Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 1 đến 3/10, với quy mô cấp tỉnh. Chương trình khai mạc diễn ra vào sáng 2/10 tại sân Rồng, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Điểm nhấn của phần lễ là nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai từ các đền thờ về sân Điện Lam Kinh trước giờ khai mạc. Tại các đền thờ, tòa thái miếu và lăng mộ, các nghi thức tế lễ được tổ chức trong hai ngày 1 và 2/10.

Sáng 2/10, sau nghi thức dâng hương, trình tấu chúc văn, diễn văn khai mạc và đánh trống khai hội, chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hướng đổi mới, kết hợp sân khấu hóa với các yếu tố văn hóa dân gian thời Hậu Lê, tạo không gian để câu chuyện lịch sử được tái hiện gần gũi hơn với công chúng.

Bên cạnh phần lễ, Lễ hội Lam Kinh năm nay còn mở ra nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách.

Tại khu vực từ cổng khu di tích vào chân cầu Bạch sẽ diễn ra “Phiên chợ vùng cao”, kết hợp trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của các địa phương, doanh nghiệp trong xã Lam Sơn và các xã khu vực miền núi Thanh Hóa.

Một không gian check-in mang nét cung đình được thiết kế tại khu di tích cũng là điểm nhấn mới, hướng tới tạo thêm trải nghiệm cho du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Lam Kinh.

Đặc biệt, trong những ngày lễ hội, sân Rồng sẽ trở thành không gian trình diễn nhiều trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc của xứ Thanh như trò Xuân Phả, Pôồn Pôông, Ngũ trò Viên Khê và hát chèo.

Ngày 3/10, lễ dâng hương làm giỗ bà Hàng Dầu trên đỉnh núi Lam Sơn (núi Dầu) sẽ tiếp tục đưa du khách trở về với những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử gắn với vùng đất Lam Sơn.