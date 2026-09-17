Thanh Hóa: Mặt đường quốc lộ 15C sụt lún, nứt toác
Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 15C qua xã Pù Nhi, bị sụt lún, nhiều vị trí nứt toác đến 30cm, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.
Điểm sụt lún dài khoảng 30m tại Km89+250, quốc lộ 15C, qua bản Na Tao, xã Pù Nhi. UBND xã Pù Nhi phối hợp cơ quan chức năng giăng dây, lập biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác ở hai đầu khu vực xảy ra sự cố và triển khai các biện pháp khắc phục.
Chính quyền xã Pù Nhi thông báo đến người dân, các cơ quan, đơn vị và người tham gia giao thông chủ động phòng tránh, không lưu thông qua khu vực Km89+250, quốc lộ 15C đang bị sụt lún.
Trong thời gian khắc phục sự cố, người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển có thể chủ động lựa chọn tuyến đường thay thế, cụ thể: Từ bản Táo, xã Trung Lý, đi theo quốc lộ 16 đến bản Chiềng Nưa, xã Mường Lý; sau đó theo tỉnh lộ 521D lên trung tâm xã Mường Lát và ngược lại.
Tình trạng sụt lún, mặt đường bị phá vỡ cũng xảy ra trên quốc lộ 48E tại khu vực cầu khe Đá Hàn, xóm Tây Thắng (xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An).
Ngay sau khi phát hiện sự cố, chiều 16-9, địa phương phối hợp đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng, lập rào chắn, biển cảnh báo khu vực. Đồng thời, huy động nhân lực, phương tiện triển khai cào bóc, khắc phục tạm thời hiện trường. Hiện các phương tiện đã tạm thời lưu thông qua lại khu vực.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thanh-hoa-mat-duong-quoc-lo-15c-sut-lun-nut-toac-post872011.html