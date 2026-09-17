Thanh Hóa: Mặt đường quốc lộ 15C sụt lún, nứt toác

Điểm sụt lún dài khoảng 30m tại Km89+250, quốc lộ 15C, qua bản Na Tao, xã Pù Nhi. UBND xã Pù Nhi phối hợp cơ quan chức năng giăng dây, lập biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác ở hai đầu khu vực xảy ra sự cố và triển khai các biện pháp khắc phục.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng điểm sụt lún

Chính quyền xã Pù Nhi thông báo đến người dân, các cơ quan, đơn vị và người tham gia giao thông chủ động phòng tránh, không lưu thông qua khu vực Km89+250, quốc lộ 15C đang bị sụt lún.

Hiện trường sụt lún

Có điểm mặt đường sụt xuống 30cm

Trong thời gian khắc phục sự cố, người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển có thể chủ động lựa chọn tuyến đường thay thế, cụ thể: Từ bản Táo, xã Trung Lý, đi theo quốc lộ 16 đến bản Chiềng Nưa, xã Mường Lý; sau đó theo tỉnh lộ 521D lên trung tâm xã Mường Lát và ngược lại.

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo khu vực nhiều vết nứt, sụt lún mặt đường

Tình trạng sụt lún, mặt đường bị phá vỡ cũng xảy ra trên quốc lộ 48E tại khu vực cầu khe Đá Hàn, xóm Tây Thắng (xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An).

Quốc lộ 48E khu vực cầu khe Đá Hàn nứt toác sau khi lũ rút. Ảnh người dân cung cấp

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chiều 16-9, địa phương phối hợp đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng, lập rào chắn, biển cảnh báo khu vực. Đồng thời, huy động nhân lực, phương tiện triển khai cào bóc, khắc phục tạm thời hiện trường. Hiện các phương tiện đã tạm thời lưu thông qua lại khu vực.