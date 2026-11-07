Thanh Hóa: Lưới, bẫy chim vẫn bủa vây trên những cánh đồng

Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.

Công an xã Hợp Tiến thu giữ lưới, bẫy chim trời.

Thời gian qua, Công an xã Hợp Tiến (Thanh Hóa) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý một số trường hợp bẫy, bắt chim trời trái quy định.

Hoạt động này không chỉ góp phần ngăn chặn các hành vi xâm hại động vật hoang dã mà còn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Bộ kích điện bị thu giữ.

Công an xã Hợp Tiến đề nghị người dân tuyệt đối không tự ý đặt bẫy, giăng lưới hoặc sử dụng các thiết bị dẫn dụ để săn bắt chim trời trái phép; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chim hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Khi phát hiện các trường hợp bẫy, bắt hoặc mua bán chim hoang dã có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an xã hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Không chỉ tại địa bàn cơ sở, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh cũng đang được các ngành chức năng tăng cường.

Ra quân xử lý tình trạng tận diệt chim trời.

Theo thống kê, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã tổ chức ra quân kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 600,5 triệu đồng.

Tang vật, phương tiện bị tịch thu, xử lý theo quy định gồm 1.019 cá thể động vật rừng; 12,9 kg sản phẩm động vật rừng; 102 kg và 1.200 m lưới; 8 loa, 8 ắc quy, 505 cò xốp, 2 âm ly, 550 que dính nhựa, 790 cọc tre, 4 bộ kích điện và 20 m dây điện.

Giải cứu chim trời bị đánh bẫy.

Theo quy định pháp luật, hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 146/2026/NĐ-CP, với mức phạt đối với cá nhân có thể lên tới 400 triệu đồng tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 234 hoặc Điều 244 Bộ luật Hình sự. Đối với những trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 244, mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 15 năm tù.

Thực tế cho thấy, những tấm lưới giăng kín cánh đồng, những chiếc bẫy được đặt âm thầm hay thiết bị phát tiếng chim giả để dẫn dụ chim trời không chỉ đe dọa sự tồn tại của nhiều loài chim hoang dã mà còn gây mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

Việc xử lý các hành vi vi phạm là cần thiết, song để bảo vệ hiệu quả các loài chim trời và động vật hoang dã, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay, trách nhiệm của mỗi người dân.