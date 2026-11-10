Thanh Hóa: Lực lượng vũ trang cơ sở giúp dân ứng phó mưa lũ

Ngày 8 và 9-11, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Yên dâng cao, gây ngập sâu tại nhiều khu dân cư ở xã Nông Cống. Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, tính đến 10 giờ ngày 10-11, toàn xã có 1.577 hộ thuộc 12/19 thôn bị ngập; 52 hộ với 142 nhân khẩu phải di dời tại chỗ.

Trước tình hình đó, Ban CHQS xã Nông Cống đã huy động hơn 80 cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực và dân quân tại chỗ phối hợp với các lực lượng giúp nhân dân kê kích đồ dùng, di chuyển tài sản, lương thực đến nơi an toàn; ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và các trường hợp khó khăn trong đi lại.

Nhiều khu dân cư ở xã Nông Cống bị ngập do nước sông Yên dâng cao

Đáng chú ý, khi nước tràn qua đê tả sông Yên, Ban CHQS xã huy động 25 lượt dân quân phối hợp gia cố đoạn đê dài khoảng 300m, góp phần bảo vệ khu dân cư các thôn Lê Xá, Tập Cát và Kho dự trữ lương thực quốc gia. Tại các thôn Cao Nhuận, Vạn Thiện, lực lượng dân quân hỗ trợ khoảng 80 hộ kê kích tài sản, hạn chế thiệt hại do ngập lụt.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Nông Cống phối hợp với các lực lượng gia cố đê tả sông Yên.

Tại xã Trường Văn, có thời điểm nước sông Yên vượt mức báo động III, đe dọa khu dân cư ngoài đê thôn Minh Thành. Ban CHQS xã phối hợp với Công an xã và các lực lượng hỗ trợ sơ tán 15 hộ với 49 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Ban CHQS xã Trường Văn phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Trung tá Nguyễn Thọ Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Văn cho biết, đơn vị xác định bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; chủ động rà soát từng hộ, nắm chắc số nhân khẩu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh.

Lực lượng vũ trang xã Trường Văn giúp nhân dân di chuyển người và tài sản trong đêm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban CHQS hai xã tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi mực nước, kiểm tra các vị trí xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân. Những việc làm kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cơ sở góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và củng cố niềm tin của nhân dân trong thiên tai.

Ban CHQS xã Trường Văn tổ chức sơ tán người già đến nơi an toàn chiều 9-10.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban CHQS hai xã tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi mực nước, kiểm tra các vị trí xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân. Những việc làm kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cơ sở ở Thanh Hóa góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và củng cố niềm tin của nhân dân trong thiên tai.