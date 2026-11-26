Hào khí Ba Đình - Dấu son lịch sử bất tử

Ngày 26/11, tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026) với chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử”. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các xã, phường cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình

Hưởng ứng lời hiệu triệu Cần Vương của vua Hàm Nghi sau khi Kinh thành Huế thất thủ tháng 7/1885, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ.

Trước yêu cầu thống nhất lực lượng, xây dựng căn cứ kháng chiến, các thủ lĩnh phong trào yêu nước đã họp tại Bồng Trung (nay thuộc xã Biện Thượng), thống nhất giao Phạm Bành, Đinh Công Tráng và Hoàng Bật Đạt xây dựng căn cứ Ba Đình; giao Trần Xuân Soạn và Hà Văn Mao xây dựng căn cứ Mã Cao, tạo thế liên kết giữa vùng đồng bằng và miền núi.

Đến tháng 2/1886, căn cứ Ba Đình được xây dựng trên địa bàn ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê, thuộc huyện Nga Sơn xưa. Với hệ thống lũy tre, hào sâu, bãi chông, thành đất và các công sự liên hoàn, Ba Đình trở thành căn cứ phòng thủ kiên cố. Dưới sự chỉ huy của Phạm Bành và Đinh Công Tráng, nghĩa quân liên tục tổ chức phục kích, chặn đánh các toán quân tuần tiễu và đoàn vận tải của quân Pháp.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của Cuộc khởi nghĩa Ba Đình

Trước ưu thế vượt trội về quân số và vũ khí của đối phương, nghĩa quân vẫn kiên cường chiến đấu. Đêm 20 rạng sáng 21/1/1887, trước tình thế căn cứ bị bao vây ngày càng chặt, các thủ lĩnh quyết định phá vây, rút về căn cứ Mã Cao để bảo toàn lực lượng, tiếp tục kháng chiến.

Tuy cuộc khởi nghĩa tuy không giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng đã ghi dấu son trong lịch sử dân tộc về lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do.

Các đại biểu tham dự lễ kỹ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, trải qua 140 năm, hào khí Ba Đình vẫn là biểu tượng tiêu biểu của truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh bất khuất của quân và dân ta trước kẻ thù xâm lược; góp phần bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng vẻ vang của quê hương Thanh Hóa.

Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Ba Đình gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; đồng thời khai thác hợp lý tiềm năng du lịch lịch sử, văn hóa.

Tái hiện khí thế hào hùng qua chương trình nghệ thuật đặc sắc

Điểm nhấn của Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026) là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử” được dàn dựng công phu, gồm 3 chương: “Khởi nguồn lửa thiêng”; “Lửa thiêng Ba Đình - Khúc tráng ca bất tử” và “Sáng mãi khát vọng hòa bình”.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện thế hệ trẻ đã phát biểu thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông và quyết tâm tiếp nối truyền thống bằng những hành động thiết thực trong học tập, lao động, xây dựng quê hương

Mở đầu chương trình nghệ thuật là tiết mục “Tiếng gọi non sông” với âm hưởng hào hùng, tái hiện khí thế đấu tranh quật cường của các thế hệ cha ông, khơi dậy niềm tự hào về dấu mốc lịch sử vẻ vang của quê hương, đất nước.

Tiếp đến Chương 1 “Khởi nguồn lửa thiêng” đã đưa khán giả trở về với bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX, khi phong trào Cần Vương lan rộng, thôi thúc các văn thân, sĩ phu và Nhân dân đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp.

Các chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, công phu

Hoạt cảnh “Hội nghị Bồng Trung” tái hiện sự kiện các thủ lĩnh phong trào yêu nước ở Thanh Hóa thống nhất lực lượng, xây dựng các căn cứ kháng chiến, đặt nền móng cho cuộc khởi nghĩa Ba Đình.

Với những động tác khỏe khoắn, đội hình biểu diễn quy mô, phân cảnh “Chiến lũy Ba Đình” khắc họa tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu kiên cường của nghĩa quân và Nhân dân trong những ngày tháng bảo vệ căn cứ.

Sự kiện đã thu hút đông đảo đại biểu, người dân tham gia

Ngay sau đó, những lát cắt lịch sử về cuộc khởi nghĩa được tái hiện qua kịch ngắn “Lửa thiêng Ba Đình và Khúc tráng ca bất tử”, giúp người xem cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh, mất mát và lòng quả cảm của các thế hệ đi trước. Nghi thức truyền lửa trong phân cảnh “Ngọn lửa bất tử” cũng là điểm nhấn giàu ý nghĩa, tượng trưng cho tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và ngọn lửa truyền thống được các thế hệ hôm nay tiếp nối.

Cuối cùng là Chương 3 “Sáng mãi khát vọng hòa bình” đã mở ra không gian nghệ thuật tươi sáng, thể hiện diện mạo quê hương Ba Đình hôm nay và những thành quả trên hành trình xây dựng, phát triển quê hương.

Phụ nữ và thiếu nhi xã Ba Đình hòa chung trong tiết mục “Ba Đình Nga Sơn ơi vang mãi khí sông Hà”, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ, cùng chung khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Thông qua âm nhạc, múa, hoạt cảnh sân khấu và nghi thức truyền lửa, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử của cuộc khởi nghĩa, khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường, sự hy sinh của nghĩa quân và Nhân dân; đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình, niềm tin và quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển.