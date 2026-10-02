Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026

Sáng nay, 2/10 (tức 22/8 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026, kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được bắt đầu với nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung Túc vương Lê Lai từ đền thờ vua Lê Thái Tổ và đền thờ Trung Túc vương Lê Lai về sân rồng chính điện Lam Kinh. Đây là nét đẹp truyền thống về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, những người có công với đất nước, được lưu giữ và thể hiện trong Lễ hội Lam Kinh từ nhiều năm qua.

Nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung Túc vương Lê Lai về sân rồng Chính điện Lam Kinh

Khi nghi thức rước kiệu kết thúc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam, họ Lê Thanh Hóa đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công đức vua Lê Thái Tổ cùng các bậc tiền nhân, các anh hùng, nghĩa sĩ đã có công lao trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng đảo đại biểu cùng du khách, người dân tham gia Lễ hội Lam Kinh năm 2026

Ngay sau đó, nghi lễ truyền thống đọc chúc văn tấu cáo, tưởng nhớ công lao của Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê, công thần và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn, đã diễn ra trang trọng tại sân rồng trước Chính điện Lam Kinh.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026 đã đọc diễn văn khẳng định công lao to lớn của Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn.

Nghi lễ truyền thống đọc chúc văn tấu cáo, tưởng nhớ công lao của Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê, công thần và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn.

Đồng chí Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đọc diễn văn khai mạc Lễ hội Lam Kinh năm 2026

Phần hội của Lễ hội Lam Kinh năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Bản hùng ca đất Việt”, tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng với những dấu mốc tiêu biểu của Khởi nghĩa Lam Sơn, từ Hội thề Lũng Nhai, Lam Sơn dấy nghĩa đến thời khắc Bình Định vương Lê Lợi đăng quang Hoàng đế; đồng thời khắc họa sự tiếp nối truyền thống lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Thanh Hóa hôm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đánh trống khai hội

Chương trình được dàn dựng công phu về nội dung, âm nhạc và biên đạo, với sự tham gia biểu diễn của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân. Điểm nhấn là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại với các di sản văn hóa phi vật thể và những loại hình diễn xướng truyền thống đặc trưng của xứ Thanh như trò Xuân Phả, diễn tấu cồng chiêng... góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Bản hùng ca đất Việt” được dàn dựng công phu, bài bản

Trước khi diễn ra buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ thuộc khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao của Anh hùng dân tộc - Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, các bậc khai quốc công thần, các anh hùng, nghĩa sĩ đã có công dựng nước, giữ nước.

Đông đảo người dân và du khách tham gia khai hội

Trước anh linh các bậc tiên đế, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần quật khởi của nghĩa quân Lam Sơn; củng cố khối đại đoàn kết, phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng phát triển, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, quyết tâm xây dựng tỉnh Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.