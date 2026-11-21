Chương trình giao lưu, giới thiệu thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Nguyễn Nhữ Soạn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Ngày 21.11, phường Đông Quang tổ chức livestream giới thiệu, quảng bá Di tích quốc gia đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn với chủ đề “Lan tỏa giá trị di sản”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị di tích, quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Chương trình mở đầu bằng lễ dâng hương tưởng nhớ Thái phó Tuy Quốc công Nguyễn Nhữ Soạn, người có công trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, được hậu thế tôn vinh là bậc khai quốc công thần thời Hậu Lê.

Theo sử liệu, Nguyễn Nhữ Soạn quê ở làng Mục Nhuận, tổng Tuyên Hóa, nay thuộc phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. Ông là vị võ tướng có nhiều đóng góp trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Sau khi nhà Hậu Lê được thành lập, ông được vua Lê Nhân Tông phong tặng Thái phó Tuy Quốc công.

Phường Đông Quang tổ chức livestream quảng bá Di tích quốc gia đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11)

Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn tọa lạc tại tổ dân phố Mộc Nhuận, phường Đông Quang, là công trình gắn liền với thân thế, sự nghiệp của vị danh tướng.

Trải qua thời gian, di tích trở thành địa chỉ văn hóa, lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân địa phương, là nơi tưởng nhớ, tri ân công lao tiền nhân và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Sau nghi lễ dâng hương, chương trình tiếp tục với hoạt động gặp gỡ, giao lưu cùng đại diện lãnh đạo phường Đông Quang, dòng tộc Nguyễn Nhữ Soạn, người dân, đoàn viên thanh niên, cán bộ, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn.

Thông qua hình thức livestream, những câu chuyện về thân thế, sự nghiệp của Nguyễn Nhữ Soạn cùng các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích được giới thiệu rộng rãi trên nền tảng số.

Đông đảo nhân dân tham dự chương trình giao lưu, tìm hiểu và lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích quốc gia đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn

Qua đó, người dân có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử quê hương, nhất là thế hệ trẻ được bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ di sản.

Đáng chú ý, hoạt động này còn mở rộng khả năng kết nối với những người con Đông Quang đang sinh sống, học tập và làm việc xa quê. Dù ở bất cứ nơi đâu, họ vẫn có thể theo dõi, tìm hiểu về di tích, qua đó thêm gắn bó với cội nguồn và chung tay đóng góp cho quê hương.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một di tích lịch sử, chương trình còn hướng đến quảng bá các điểm đến, sản phẩm đặc trưng và hình ảnh địa phương.

Đây cũng là cách làm nhằm tận dụng nền tảng số để đưa di sản đến gần công chúng, tạo thêm sự quan tâm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.