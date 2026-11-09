Thanh Hóa: Lấy sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất

Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho Tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn.

Thời gian qua, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân Tổ dân phố số 1 phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn chăm lo vun đắp, phát huy sức mạnh đoàn kết, động viên nhân dân thi đua lao động, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự.

Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí, chung tay làm 200m đường Lê Chân, lát 450m vỉa hè đường Trần Phú, sửa chữa nhà văn hóa, xây dựng công viên cây xanh rộng 3.000m². Tổ dân phố số 1 đã huy động được gần 1,3 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, thực hiện chỉnh trang, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng.

Hội Phụ nữ gây quỹ được 30 triệu đồng từ thu gom, bán phế liệu để giúp đỡ học sinh cùng hội viên có gia cảnh khó khăn.

Phường Bỉm Sơn tặng hoa, quà chúc mừng Tổ dân phố số 1.

Tổ dân phố số 1 đã dành 50 triệu đồng cho hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn, người cao tuổi và trẻ em.

Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, lực lượng chức năng, tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, ứng dụng số Thanh Hóa, dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích các hộ kinh doanh, các gia đình sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ứng dụng tiện ích số, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dần trở thành nhu cầu thường xuyên trong các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội gửi tới các đại biểu, nhân dân lời thăm hỏi ân tình, chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng quà cho người dân Tổ dân phố số 1 ở phường Bỉm Sơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương tinh thần chung sức, đồng lòng của nhân dân phường Bỉm Sơn nói chung, Tổ dân phố số 1 nói riêng và thấu hiểu đằng sau những con số đầy ý nghĩa là mồ hôi, công sức, sự chắt chiu với tấm lòng thơm thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém, gợi mở hướng khắc phục và nhấn mạnh tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường từ mỗi nếp nhà, từng ngõ xóm. Cấp ủy, chính quyền phải thực hiện nghiêm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ dân ở phường Bỉm Sơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, nhân dân quan tâm thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào từng công việc cụ thể địa phương; khai thác tối đa lợi thế “cửa ngõ” Bỉm Sơn-Thạch Thành, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp sạch gắn với chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây lắp các công trình đô thị, bảo đảm hoàn thành, thiết thực phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hành dân chủ, bồi đắp niềm tin bền chặt giữa Đảng và nhân dân.

Đội ngũ cán bộ cơ sở phải nâng cao tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung và cùng nghe, cùng bàn, cùng làm với dân; thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe, giải thích cho người dân hiểu rõ những điều còn băn khoăn, trăn trở; công khai, minh bạch, việc chung để dân bàn, dân kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn tệ nạn quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu; vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp, tuyệt đối không để ách tắc, chậm trễ.

Chăm lo xây dựng gia đình thuận hòa, khu dân cư văn minh, trao truyền thuần phong, mỹ tục cho thế hệ trẻ; khai thác thường xuyên, thiết thực, hiệu quả các công trình văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân phường Bỉm Sơn trao tặng Giấy khen cho các gia đình tiêu biểu.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực gắn với chuyển đổi số cộng đồng và an sinh bền vững, khuyến khích sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ; tiếp tục lan tỏa phong trào xóa nhà dột nát, tập trung giúp đỡ 4 hộ cận nghèo, thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mọi khoản huy động sức dân phải hoàn toàn tự nguyện, công khai; phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng trong trợ giúp nhân dân thực hiện đăng ký, được giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng ảnh Bác Hồ với Bác Tôn, trao quà cho tập thể, các hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, một ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình cải thiện khó khăn về nhà ở; lãnh đạo phường Bỉm Sơn trao quà và tặng giấy khen cho 5 gia đình tiêu biểu ở Tổ dân phố 1.